Que Billy Chapman se deje de payasadas.- PAN Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- “El presidente municipal de Ahome, Billy Chapman, debe dejarse de payasadas y no estar pidiendo que lo reelijan 7 periodos más, ya que si tuviera voluntad y un plan estratégico para el desarrollo y progreso del municipio 3 años son suficientes para mostrarle a la gente que se puede trabajar”, expresó el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar Algándar, tras el discurso del alcalde en un evento educativo donde dijo que requiere de 21 años para dar una vida digna a los ciudadanos de este municipio.

“Pero si el señor no ha resuelto lo más mínimo o básico de los problemas que hay en la ciudad y en las comunidades rurales, no entiendo cómo pretende aspirar a eso”, agregó al señalar que este tipo de declaraciones sólo se esperan de un alcalde que está viviendo una realidad alterna y que no está situado en los problemas y necesidades de los ahomenses.

Asimismo, el líder municipal del PAN, recalcó que es evidente el rechazo de la sociedad ahomense hacia el presidente municipal, Manuel Guillermo Chapman Moreno. “Cerca del 70 por ciento de los ahomenses lo reprueban en su función como presidente municipal, por supuesto que es un sueño anhelado perpetuarse en el poder como un pequeño dictador durante 21 años, pero que no cante victoria, porque para empezar no puede ser sujeto a elección y en segunda, el presidente municipal ni siquiera le ha dado respuesta a los ahomenses”.

En el mismo sentido se expresó la presidenta del PRI en Ahome, Dulce María Ruiz Castro, quien señaló que el discurso del alcalde ahomense está fuera de contexto, pues aunque las leyes ya permitan una única reelección inmediata, dijo, hablar de 21 años para ofrecer a los ciudadanos la calidad de vida que prometió deja al descubierto sus nulos resultados como administración.

Dulce María Ruiz Castro, presidenta del PRI en Ahome. El Debate

“No solo está hablando de su ambición de poder, de la poca visión y de la improvisación sobre todo, cuando decidió contender por la alcaldía, pues desconocía y aún desconoce la historia y resultados de nuestro municipio y lo que es peor aún, anticipa los pobres resultados totalmente imperceptibles que hay y que habrá al concluir su mandato”, agregó.

Asimismo, Ruiz Castro dijo que de presentarse como posibilidad la reelección sería un rotundo no.