Que Chapman renuncie: Guillermo Padilla

Los Mochis, Sinaloa.- Luego del terrible incidente suscitado la noche del sábado en Los Mochis, en el que perdió la vida un empleado de la empresa PASA al abrirse un socavón y caer la unidad recolectora en la que se trasladaba mientras realizaba su trabajo, Guillermo Padilla Montiel, presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, manifestó que desde su llegada a la alcaldía de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno ha eludido su responsabilidad y su incapacidad para gobernar un municipio que hasta la fecha desconoce, por lo que le solicitó atender las necesidades más apremiantes de los ahomenses o en su defecto que renuncie al cargo.

“Ya no queremos rollos, ni que eche culpas a administraciones anteriores. Él es el único responsable porque ni siquiera se ha puesto a analizar cuáles son las prioridades del municipio, y la principal prioridad del municipio no es comprar carros ni ambulancias, la principal prioridad son los socavones, son las calles, las cuestiones de los drenajes. Si no puede, que mejor renuncie#, agregó.

En conferencia de prensa, añadió: “Después de casi un año de no hacer nada, lo que debe de hacer, por vergüenza, es renunciar. Si es que tiene vergüenza debería de renunciar porque su incapacidad está demostrada, su negligencia, es una persona irresponsable”.

Caso omiso a propuestas

Puntualizó que el munícipe, además de hacer caso omiso de los reclamos de la ciudadanía, tampoco ha tomado en cuenta las propuestas entregadas mediante oficios a la administración municipal como la del 29 de abril del 2019, en la que solicitan que en Los Mochis se formalice por parte del Ayuntamiento un responsable y coordinador de drenajes pluviales y prevención de daños por inundaciones, así como también atender de manera urgente el problema del drenaje sanitario colapsado así como el desabasto de agua potable.

“El 5 de noviembre del año pasado se hizo público un plan maestro para el drenaje pluvial con la participación activa de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, donde en una de las propuestas estaba aprovechar el derecho de vía del dren paralelo del bulevar Chihuahuita, desde su entronque con Lázaro Cárdenas en la colonia Tabachines hasta su descarga sobre el dren Mochihahui paralelo al bulevar Centenario, para alojar a un colector pluvial que ayude a desfogar las aguas del sector poniente, precisamente donde estaba el socavón que usted y su equipo no tuvieron la capacidad para en un año corregir, teniendo hoy que lamentar la pérdida de la vida de un padre de familia”.

Caso omiso a propuestas

Detalló que el miércoles 8 de mayo, durante una reunión con el gerente general de Japama, Guillermo Blake, realizada para conocer los avances de reconstrucción y rehabilitación de la conducción de las aguas pluviales, el titular de la paramunicipal reconoció que la característica del problema rebasaba su competencia toda vez que la unidad responsable era Obras Públicas a cargo en ese entonces de Carlos Fierro Serrano.

“Se le recuerda que usted tiene a su cargo la seguridad de los ahomenses, susceptibles de sufrir pérdidas de sus bienes, su salud y de sus vidas, donde como autoridad responsable informe del estado que guarda la red de drenes, por lo que lo hacemos responsables de la muerte del joven Rodrigo, esperando por lo menos no vaya a escatimar la indemnización, como ha sido como la de Roberto Millán. Usted ha hablado del Fonden 2018, y eso lo debe de saber Guillermo Blake, porque fue el contralor en la administración anterior de Japama”.

Para entender...

Trabajador de PASA muere aplastado por el camión que cayó en socavón

Un trabajador de la empresa Promotora Ambiental (PASA), que presta el servicio de recolección de basura en la ciudad, perdió la vida la tarde del sábado luego de que el camión en el que laboraba cayera a un enorme socavón que se originó al momento de que la pesada unidad pasaba por el sitio.

La víctima del hecho fue identificada como Rodrigo N, quien contaba con 32 años de edad y tenía su domicilio en la comunidad de Charay, perteneciente al municipio de El Fuerte.

El fatídico percance ocurrió alrededor de las 19:30 horas sobre la calle 21 de Marzo, poco antes de llegar al bulevar Chihuahuita, en las inmediaciones del fraccionamiento Álamos 1.

De acuerdo a las mismas autoridades, este socavón ya había sido denunciado en el 2018, pero hasta la fecha no se había hecho nada al respecto, ni siquiera señalizarlo.