Que cierren negocios que no están cumpliendo medidas sanitarias: Canaco Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Que cierren todos los negocios que no están cumpliendo las medidas sanitarias implementadas por la Secretaría de Salud, expuso Marco Vinicio Ibarra Ibarra, tras el cierre que hizo Protección Civil de algunos bares y un casino en Los Mochis por aglomeraciones.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Los Mochis se mostró completamente a favor que tras el aumento de casos Covid-19, las autoridades del municipio de Ahome iniciaran de nuevo con los operativos de vigilancia para que se cumplan los protocolos sanitarios, principalmente en sitios comerciales y de reunión, así como casinos, restaurantes, entre otros.

Me parece correcto, esto se veía venir y no queremos hacer caso. Estamos insistiendo en que el virus está tan activo como siempre y los protocolos son para seguir con ellos hasta que haya vacuna y esté todo controlado.”

Medidas deben seguir

Expuso que no se puede bajar la guardia ante esta pandemia.

No nos cansamos de decir que el virus sigue vigente y hemos agarrado confianza. Hemos visto restaurantes que están llenos, donde no hay sana distancia ni nada”.

Asimismo, comentó que las fiestas no han parado y mientras siga esta situación continuarán los casos de covid y cada vez mayores

No queremos entender esta situación. En cualquier momento brincamos otra vez a como estamos en mayo, es más, con más contagios.”

Destacó que definitivamente afecta a la economía el cierre de los negocios, pero la situación es que cumplan con todos los protocolos para que estos no se cierren.

“Hemos visto comercios donde el tapete sanitizante está seco y el gel antibacterial allá en una mesita donde a nadie le importa. Así no se puede, si no cooperamos y no nos preocupamos nosotros por nosotros mismos, la autoridad tiene que exigir que se cumplan estos protocolos, así de sencillo como eso”, dijo.

Ibarra Ibarra comentó que a diario aumentan las muertes y los contagios en una forma exponencial de covid.

No sé qué estamos esperando, que cierren los negocios como en la Ciudad de México y se provoque otra crisis”, se cuestionó.

Añadió que se ha relajado mucho el tema de covid y no nada más se tiene que prestar mucha vigilancia en los comercios sino también en los restaurantes.