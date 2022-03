"Que el alcalde me dé una razón de peso y sí me voy": tesorero de El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- Hace alrededor de dos o tres días que le llegó la solicitud de renuncia de parte del presidente municipal de El Fuerte, Gildardo Leyva Ortega, informó Fabián Cazarez González.

Sin embargo, el tesorero del Ayuntamiento de El Fuerte manifiesta que no entiende cuál es la razón por la que le están pidiendo su renuncia, pues ha logrado sacar adelante la situación financiera del municipio.

"En poco tiempo rescato el municipio de la situación en que está, y ahorita la situación financiera que tenemos podemos decir que estamos ya bien económicamente".

Leer más: Reducen horario del módulo Covid-19 en la Jurisdicción Sanitaria en Los Mochis

Mencionó que 6 de los 8 regidores que tiene el Cabildo fortense se enteraron de la situación y le pidieron que no renunciara a su cargo porque en la evaluación que ellos hacen y que hace todo el Ayuntamiento, miran que Tesorería es un departamento que está trabajando con la eficiencia que el municipio exige.

"A raíz de eso, dije: ya no presento mi renuncia, pero se dio una situación que en presidencia insistieron en que yo renunciara, y quizá en un momento dije para que estar aquí peleando situaciones incómodas, y los regidores me vuelven a insistir no vas a renunciar, entonces ya asumí esa actitud de no renunciar".

Expuso que la solictud de renuncia le llegó a través del regidor José María Flores, pero él también lo apoya para que siga en su cargo.

"Yo no llegué por la puerta de atrás, yo llegué por la de enfrente y por ahí me quiero ir, yo necesito una explicación, pero como el señor presidente se montó en su machito, yo estoy montado en el mío. Tengo el apoyo de los regidores en su totalidad, incluso el mismo Chema Flores me apoya para que yo continúe en la Tesorería, él solamente cumplió una indicación que el señor presidente le mandó".

Recalcó que no entiende cuál es la razón por la que están pidiendo su renuncia, ya que la situación financiera del Ayuntamiento está bien.

"Ya tenemos incluso de manera muy preventiva ahorros hasta para el aguinaldo, vamos ahorrando un millón 100 mil pesos, estoy al corriente con los proveedores actuales, estamos pagando proveedores de la administración pasada sin problema alguno, estamos subsidiando a la JAPAF con un millón de pesos mensuales para pagar su recibo de luz".

El funcionario municipal agregó que en el taller había una serie de dompes recolectores de basura, pipas abandonadas, e hizo un convenio con un taller de Los Mochis y ya les arreglaron 4 equipos pesados que están funcionando en el Ayuntamiento, y van a arreglar otros cuatro más.

"Y los hicimos con poco dinero invertido, teníamos camiones por dos o tres años abandonados y los arreglamos con 5 ó 6 mil pesos".

Expuso que mantenía una relación excelente de trabajo con el presidente, pero de repente cambió, y ya está una relación prácticamente dañada.

"Habíamos tenido un buen entendimiento. Sacamos el carnaval sin problema alguno, yo los apoye en todo lo que me solicitaron. Aquí cualquiera de mis compañeros puede evaluar cuál ha sido mi comportamiento institucional, siempre apegado a los principios éticos que nos formaron nuestros padres, pero se me asocia que a lo mejor como ya las finanzas están bien, pues a lo mejor quiere poner a un incondicional ya de él. Ya tienen a otra persona que van a nombrar que viene siendo su secretario particular".

Leer más: Aseguran que hay tranquilidad en el municipio de Choix

Cazarez González añadió: "Que el alcalde me dé una razón de peso y sí me voy. Y así con el gusto que llegué cuando él me invitó, con ese gusto me iré".

Dijo que espera que de aquí al día viernes, ya que el alcalde regrese de Culiacán puedan platicar. Asimismo, que en la siguiente reunión de Cabildo se hablará del tema.