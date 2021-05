Que el gobierno municipal voltee a verlos, piden vecinos de la colonia López Mateos de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Seguros de que tienen el derecho de tener una mejor colonia, en donde prevalezca la belleza en lugar de la suciedad y el terrero, vecinos de la colonia Adolfo López Mateos de la ciudad de Los Mochis exigieron al gobierno municipal que volteen a verlos.

Y es que, luego de un recorrido por este asentamiento, es notorio ver cómo desde hace tiempo no se le invierte al embellecimiento y mejora y así lo confirmaron los propios vecinos quienes se dijeron cansados de estar pidiendo y no recibir ninguna respuesta.

Molestia

“Por todos es conocido que la López Mateos pues es una colonia muy vieja, pero pues desgraciadamente las autoridades se han encargado no sólo de que sea vieja, sino de que tenga mala fama y que esté en malas condiciones. Al final somos los vecinos los que sufrimos las consecuencias pues hay muchas calle sin pavimentar, algunas no tienen alumbrado público, y qué decir del servicio de drenaje”, declaró Jaime, vecino de este lugar.

Y es que asegura que desde hace tiempo el Ayuntamiento de Ahome no ha aterrizado ninguna obra, siendo la más solicitada la de pavimentación pues hay muchos tramos en donde no tienen este servicio, generándoles una verdadera molestia, cuando no llueve pues es un polvaredón que no deja las casas limpias y cuando llueve pues es un cochinero de lodo en donde la gente no puede ni caminar.

“Lo que nosotros quisiéramos es que el Ayuntamiento voltee y nos mire, que se den cuenta de las necesidades que tenemos como esto de las calles pavimentadas porque pudiera parecer algo sin chiste, pero la verdad es que es muy necesario para que suba la plusvalía de esta colonia y así dejemos de ser el patito feo de la ciudad”, señaló.

Muchas de las calles están sin pavimentar, por lo que los vecinos piden que se concluyan esta obra en toda la colonia para que suba la plusvalía del asentamiento. Foto: Debate

Cabe mencionar que está colonia se encuentra paralelo al dren Juárez que a decir de los propios vecinos, siempre, todos los días y a todas horas es una peste insoportable.

En esta colonia existen muchas casas vacías que son utilizadas por los vagos sin dejar de contar los terrenos baldíos que son un peligro para la gente que transita sobre todo por las noches. Foto: Debate