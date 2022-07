¿Qué es? Una imagen en el cielo de Los Mochis causa controversia

Los Mochis, Sinaloa.- Todo tipo de comentarios y reacciones provocó ayer en redes sociales la aparición de lo que parece ser un destello, un reflejo o una imagen en una de las fotografías tomadas por esta casa editorial para ilustrar una posible llovida en la ciudad de Los Mochis, que finalmente no se presentó.

Los comentarios se multiplicaron en la publicación de la fotografía en la página de EL DEBATE de Los Mochis en Facebook, donde pueden leerse aquellos religiosos y celestiales, como que se trata de la imagen de la Virgen María o el Niño Jesús, hasta los más terrenales, alusivos a caricaturas o todo tipo de memes, que incluyen algunos a Mafe Walker, la médium que supuestamente habla lenguaje alienígena, pero también otros como que es Goku, un foco ahorrador o hasta un ovni y una invasión de platillos voladores.

Cómo se tomó

Poco antes de las 13:00 horas, con un celular Motorola Moto g(9) plus se tomaron varias fotografías desde el cruce del bulevar Centenario y la calle Degollado, hasta el de los bulevares Pedro Anaya y Antonio Rosales.

Sin embargo, fue la de las 12:47 horas la que llamó la atención, pues en ella se puede observar la extraña figura en el cielo, que tiene simetrías a lo largo, difuminaciones en el perímetro y lo que parecen ser unos destellos en la parte superior, lo que para algunas personas, como Rosario García, significa una corona, que atribuye a la Virgen de Guadalupe, lo mismo que Oralia Torres, quien atribuyó este acontecimiento a un hecho celestial.

En su comentario, Vale Gastélum destacó un hecho que le sucedió a las 5:10 de la madrugada: “salí al frente de mi casa y se miraba una estrella muy rara que cambiaba de color azul a rojo y blanco, y se me hizo extraño. Nunca había visto algo así. Es difícil de creer hasta que uno lo ve por sí solo. No sé si alguien más lo vería, lo grabé pero mi cel no se miraba bien”.