¡Qué falta de cultura! Calles de El Chamizal en Los Mochis lucen llenas de basura

Los Mochis, Sinaloa.- Qué bárbaro. Basta ver para creer en las condiciones en que se encuentra una de las calles principales de la colonia El Chamizal en la ciudad de Los Mochis.

Es nada más y nada menos que la calle Marina Nacional que se observa como si fuera un corredor de basura.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Los vecinos están molestos, y con justa razón denunciaron esta penosa situación en la que se ve este sector de la ciudad.

Otra de las inconformidades de los vecinos son las calles que no están pavimentadas y en esta temporada de lluvias se volverán intransitables. Foto: EL DEBATE

Se necesita acción

Los lugareños expusieron que se necesita mano dura de parte de las autoridades municipales y que apliquen verdaderamente las sanciones para que esto no se siga presentando, pues mientras no se haga nada al respecto, el problema va a ser un cuento de nunca acabar. Y es que es de no creerse cómo se ve la calle con los montones de basura.

Necesitamos que nos ayuden, que las autoridades hagan algo, porque esto no es sano, es insalubre y da mal aspecto a la colonia”, dijo uno de los vecinos de este sector.

Lo bueno. La gente dice que a pesar de todo esta colonia está cercana al centro de la ciudad, lo que les da mayor facilidad para acudir a realizar las compras necesarias. Que también es tranquila. Foto: EL DEBATE

Los habitantes están enojados y cuestionan la falta de cultura que tienen algunos mochitenses para no cuidar lo que es un ambiente sano para todos.

La basura no se puede estar tirando en todas partes, tampoco el escombro, se ve mal, está mal. No puedo creer cómo hacen este tipo de cosas, qué no tienen educación, valores”, se cuestionó el vecino.

Lo malo. Dicen que lo malo son los basurones que generan una mala imagen a la colonia y es necesario que se realicen las acciones necesarias para evitar esta situación que cada día es más frecuente. Foto: EL DEBATE

Algunos colonos de este asentamiento dicen que ya se quejaron, pero que las autoridades se hacen de oídos sordos y de la vista gorda.

También te puede interesar:

Intransitables las calles de la colonia Alfonso G. Calderón en Los Mochis

Continúa la escasez agua en Nuevo San Miguel, Ahome

Sufren por desabasto de agua en el ejido Bacaporobampo en Ahome