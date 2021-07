¡Que no te engañen! UAS llama a no confiar en falsos gestores que prometen espacios

Sinaloa.- El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Dr. Jesús Madueña Molina, hizo un llamado a los padres de familia y a los aspirantes que no fueron admitidos en este primer momento a que no se dejen engañar por falsos gestores, ya que la Comisión Institucional de Admisión esta semana informará sobre una ampliación de espacios, con el propósito de que ningún aspirante quede fuera de las aulas universitarias.

“Decirles a los que no han sido favorecidos hasta el día de hoy que no se dejen engañar por nadie, la Comisión de Admisión está trabajando para en los próximos días darles buenas noticias, refrendarles el compromiso de la Universidad con los jóvenes. Debo pedirles a los padres de familia que vigilen muy bien el procedimiento que se tiene que seguir para que no los vayan a engañar y estafar, y también pedirles que denuncien públicamente ante las autoridades que correspondan si alguien les está pidiendo dinero para ingresar a la Universidad”, expresó en entrevista el Rector.

El dirigente universitario enfatizó que todos los aspirantes tendrán la oportunidad de ingresar a la UAS bajo el mecanismo que defina la Comisión de Admisión, y esa será la única vía de ingreso.

“No se dejen engañar por personas que les pidan dinero para tener asegurado un lugar en la Universidad. Para nosotros es un crimen que se abuse así de los muchachos, es un crimen que alguien se quede fuera de las aulas universitarias; hemos refrendado el compromiso de seguir la política del Presidente de la República de ampliar cada año la cobertura para que más jóvenes pasen por las aulas universitarias haciendo un esfuerzo con el mismo presupuesto que tenemos”, dijo.

El Rector señaló que el pasado viernes la Comisión Institucional de Admisión entregó a los directores de las unidades académicas las listas con los resultados del examen de admisión, y éstos pudieron ser consultados por los interesados al día siguiente, quedando solo 2 mil 830 jóvenes sin ser admitidos, de un total de 22 mil 357 aspirantes.

A los jóvenes que ya fueron admitidos, el dirigente universitario los exhortó a que cumplan lo más pronto posible el procedimiento de inscripción que inició este lunes 19 de julio, a fin de asegurar su espacio en la institución, además les recordó que todo el proceso es en línea.

“Aprovechen la oportunidad que se les está dando, aprovechen la oportunidad y exploten al máximo el potencial que tienen y sobre todo que aprovechen el recurso humano habilitado, capacitado, las instalaciones de la Universidad. El compromiso es atenderlos de la mejor manera, ofrecerles una educación de calidad, una educación con sentido humanista en donde se sientan cómodos y sobre todo que tengan resultados a corto y largo plazo que sea para bien de su vida profesional”, planteó.

