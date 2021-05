¿Qué tan verdadero fue lo que dijeron los candidatos a la alcaldía de Ahome?

Los Mochis, Sinaloa.- En una iniciativa contra la desinformación, ELDEBATE verificó en vivo el discurso de los candidatos a la alcaldía del municipio de Ahome, escribiendo en este artículo los resultados.

Resulta muy útil para que la ciudadanía elija de manera informada a sus representantes, que se compruebe el nivel de veracidad de los mensajes y dichos de los políticos, al mismo tiempo que se favorece la discusión política.

Las opiniones de los políticos sobre diversos temas no pueden ser verificadas, pero sí los argumentos que presentan para defender sus diversos puntos de vista, propuestas o ideas.

Fue usual en el debate encontrar información engañosa e incluso falsa y manipulada. Este medio siguió una metodología propia para analizar el discurso de los aspirantes a la alcaldía de Ahome que participaron en el evento, otorgando calificaciones que van desde “verdadero”, “casi verdadero”, “engañoso” y “falso”.

Este ejercicio se aplicó también en la elección presidencial pasada, en los debates a la senaduría y alcaldías del estado en 2018 y recientemente en el primer debate de candidatos a gobernador realizado por el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa.

Gerardo Vargas Landeros

Candidato de Morena y PAS

El candidato declaró que durante su paso como secretario de Gobierno en Sinaloa (2011-2017) fue un funcionario que dio resultados y que además en materia de seguridad las cifras se mantuvieron a la baja.

Esta información es engañosa, pues en el año 2016, durante una de las reuniones mensuales de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de Sinaloa, los miembros del comercio organizado de Mazatlán y de otros municipios de Sinaloa cuestionaron a Gerardo Vargas Landeros por el aumento en la inseguridad en el estado, a pesar de la operación de grupos especiales en Culiacán y Mazatlán para combatir la delincuencia.

De acuerdo con el sitio http://estadisticas.sinaloa.gob.mx/ de los años de 2011 a 2019 la percepción de inseguridad en el estado solo se redujo levemente en el año 2015 (70.46); sin embargo, volvió a aumentar en los años siguientes y hasta el 2019 se dio una reducción más considerable (58.96).

Por Alejandro Witker

Marco Antonio Osuna

Candidato por el PAN, PRI, PRD

Durante el conversatorio organizado por EL DEBATE el día 7 de mayo del 2021 el candidato aseguró que lo que más afectaba al municipio de Ahome era la incidencia de delitos patrimoniales.

Lo anterior es verdadero, ya que el programa de Semáforo Delictivo en Sinaloa, que distingue la incidencia de delitos en los colores verde, amarillo y rojo, siendo este último color el de mayor índice, el amarillo para regular y el verde para bajo, indicó en rojo al municipio de Ahome en los delitos de robo de vehículos y robo a negocios o casa habitación, por al menos 9 meses mínimo en dos categorías delictivas juntas durante el 2020 y los meses de enero a marzo del 2021, siendo los tres delitos mencionados los que más incidieron en rojo y amarillo, tuvieron en Ahome, durante el periodo de tiempo revisado.

Por María Sánchez

Miguel Ángel Camacho

Candidato de Movimiento Ciudadano

El candidato señaló que Gerardo Vargas le quedó a deber a la sociedad en materia de seguridad pública cuando fue secretario general de Gobierno en el sexenio de Mario López Valdez, además de asegurar que fueron los años con más “levantones” .

Lo anterior fue parcialmente cierto. Los “levantones” no se registran como tal en las mediciones del gobierno. No obstante, el 2016 la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), de cinco índices delictivos que mide, el gobierno de Mario López Valdez, en cuatro rebasó al de Jesús Aguilar Padilla, su antecesor. Hasta septiembre del 2016 tan sólo en homicidios dolosos, Malova, registró mil 172 casos más.

En homicidios culposos registró López Valdez 3 mil 579 hechos, contra 3 mil 317, lo que representan 262 casos más que su antecesor. En violaciones, el gobierno de Malova registró 278 sucesos más que en el sexenio anterior, que terminó con 742 hechos. En secuestros, 151 hechos, 65 más que con Aguilar Padilla, quien terminó con 86. A la baja, aunque por muy poco, está el rubro de robo, con 449 casos, 14 menos que Aguilar Padilla.

Por Lorena Caro

Gerardo Vargas Landeros

Acusado de no comparecer por su trabajo como secretario de Gobierno del PRI, por el candidato Miguel Ángel Camacho, de Movimiento Ciudadano, el aspirante a la alcaldía de Ahome Gerardo Vargas defendió el trabajo que realizó durante su gestión como secretario de Gobierno, en la administración de Malova, y sostuvo que las condiciones de Sinaloa eras sumamente difíciles. “Jamás a mí el Congreso del Estado me llamó a comparecer en tema de seguridad”, afirmó durante su participación.

Lo anterior es verdadero, no fue requerido para hacer una comparecencia, pero esto ocurrió así porque no era obligatorio. De acuerdo con una nota periodística del 2015, es verdad que no fue llamado a comparecer. En esa ocasión, Artemisa García Valle, coordinadora del grupo parlamentario del PAN, en ese momento, declaró que como parte de la glosa del segundo informe de gobierno, la ley no los obliga citar a comparecer a los secretarios.

Por David Ortega

Marco Antonio Osuna

Candidato por el PAN, PRI, PRD

Durante su participación el candidato aseguró que atendería los principales cuadros de la ciudad de los Mochis y que tenían documentados 112 socavones con costos aproximados de reparación de 480 millones de pesos.

Esta información es casi verdadera, puesto que no se encontró información para corroborar la cantidad de socavones que se tienen actualmente en Los Mochis; sin embargo, el costo referido por Osuna para repararlos puede no ser exacto: tómese por ejemplo que durante la gestión de Billy Chapman en 2019, entre Ayuntamiento y Gobierno del Estado aportaron 80 millones “para resolver algunos socavones” en Los Mochis.

Gobierno del Estado también mencionó una cantidad de 37 puntos críticos a solucionar con esos recursos, suponiendo costos similares. Si para 37 puntos críticos invirtieron 80 millones, para 112 serían alrededor de 241 millones. Además, el 2020 Ariel Aguilar presentó un inventario en el que contabilizó 8 millones de pesos para solucionar el problema de 300 baches.

Por María Sánchez

Miguel Ángel Camacho

Candidato de Movimiento Ciudadano

Durante el Conversatorio con candidatos a la presidencia municipal el aspirante indicó que los problemas de recolección de basura han sido recurrentes durante la administración de Manuel Guillermo Chapman Moreno.

El comentario es cierto: tan solo en Semana Santa del 2021 la tesorera municipal, Onisa Juárez Carmona, señaló que la empresa concesionaria del servicio de recolección de basura en Ahome, OP Ecología, le notificó al Ayuntamiento que no trabajó al cien por ciento en las rutas y días a que está obligada, debido al ausentismo de su personal, y se comprometió a regularizar su servicio a como está obligada en el contrato.

En agosto del 2020, el camión recolector no ha pasado durante 8 días, aseguran los pobladores del ejido Zapotillo, Ahome, lo que provocó importantes quejas en los vecinos de ese sector. Algo similar ocurrió en diciembre del 2020, cuando vecinos señalaron a EL DEBATE que OP Ecología da un mal servicio de recolección de basura; también denunciaron a la Japama por dejar escombros después de unos trabajos de reparación.

Por Lorena Caro

Política de verificación de datos (fact checking)

METODOLOGÍA



1. Los periodistas que integran la unidad de investigación de EL DEBATE verifican el discurso de los actores políticos para confirmar la veracidad de sus dichos.

2. Verifican en vivo el discurso de los políticos durante conversatorios, debates o informes, publicando las verificaciones en tiempo real a través de debate.com.mx, así como en las redes sociales institucionales.

3. EL DEBATE checa la información que se comparte a través de redes sociales, mensajería instantánea o que se recibe mediante denuncias ciudadanas para confirmar si se trata de información falsa. En caso de detectarse, se publica señalando la mentira y se desmiente.

PASOS

A. Primeramente se selecciona la frase o declaración, no así las opiniones, siempre y cuando se sostengan en datos, estadísticas, hechos o datos históricos.

B. La elección se realiza de acuerdo con la relevancia del personaje que lo emite, así como el impacto público o la importancia del asunto.

C. Se consultan fuentes originales, alternativas y oficiales.

D. Ubicar en el contexto.

E. Una vez que se verifica una información, los periodistas de ELDEBATE otorgan una calificación:

- Verdadero. La afirmación pudo demostrarse, es verdadera al ser contrastada con diversas fuentes y datos confiables.

- Casi verdadero. Alguna parte de los datos se omite.

- Engañoso. La afirmación puede coincidir solo con ciertos datos, pero ha sido sacada de contexto para generar un mensaje en particular de ataque a un contrincante y beneficie al emisor del mensaje.

- Falso. La frase, afirmación o comentario es falso, al no haber elementos para comprobarlo.