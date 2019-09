Que ya no haya regidores de planilla, piden en iniciativa

Los Mochis, Sinaloa.- Que ya no haya regidores de planilla y que todos sean de representación proporcional, es la iniciativa que los ciudadanos Cutberto Ríos Beltrán y José Encarnación Torres Camacho, ex presidente del Consejo Municipal Electoral en Ahome, presentaron el día de hoy al sector productivo de esta ciudad, en la reunión intercamaral.

“Es decir que todo se calcule en base a la proporción de votos que tuvo el partido o la coalición ganadora, que desaparezca esta figura de las planillas, que se vote para regidor, pero para regidor solamente de representación proporcional, de tal suerte que los regidores que integran el cabildo sean con base en esa proporción”, expuso José Encarnación Torres.

Agregó que actualmente los Cabildos del estado de Sinaloa tienen una parte de mayoría relativa y otra parte de representación proporcional y cuando se elige presidente municipal y al síndico procurador se elige también una planilla.

En este caso hay 7 regidores que fueron electos por planilla y 5 fueron de representación proporcional”.

Añadió que la idea es que no exista esa mayoría que apoya las decisiones del presidente municipal o para que las propuestas no pasen directamente de acuerdo a lo que el diga el presidente municipal. “Sino que tenga que hacerse una política más a fondo, una discusión más profunda, un convencimiento de todos los regidores y que el voto ciudadano esté representado en proporción y no solamente por mayoría”, dijo.

Cutberto Ríos. El Debate

Distribución del poder

Por su parte, Cutberto Ríos, mencionó que esta iniciativa es para tener una distribución del poder en los Cabildos.

Se trata de ser más democráticos y más representativos en el poder en un Cabildo”.

También en la propuesta, se expone que la figura del síndico procurador pueda ser electo de manera diferente a la planilla, que no vaya junto con el presidente municipal.

La iniciativa fue vista con buenos ojos por parte de la intercamaral y será presentada al Congreso del Estado para su análisis como una propuesta de reformas a la ley electoral, y de ser aprobada, pudiera entrar en vigencia a partir de la siguiente elección.