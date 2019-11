Quedan a deber diputados que votaron a favor del presupuesto: Coparmex

Los Mochis, Sinaloa.- Aunque reconoció que algunas fracciones parlamentarias estuvieron muy a favor a las propuestas de los diferentes sectores, sobre todo en las del sector agrícola que hubo apertura, Jorge López Valencia, dijo que lo que predominó ahí fue la línea que traía desde el ejecutivo para aprobar el presupuesto sin quitarle ni una coma.

"Nos quedaron a deber esos diputados que votaron a favor de este presupuesto y ojalá que para las próximas elecciones nos fijemos muy bien por quién vamos a votar. Ese es el llamado que le hacemos a la ciudadanía en general porque esta situación si no la paramos, el país va a terminar muy mal".

El presidente de Coparmex Los Mochis mencionó que no fueron tomadas en cuenta las opiniones de los diversos sectores involucrados sobre las afectaciones e implicaciones del impacto del recorte presupuestal en sectores clave de la economía como en el turismo con menos 45 por cuento con respecto al presupuesto asignado en el 2019, así como de programas como el acceso al financiamiento a soluciones habitacionales.

Dijo que otro aspecto a destacar es la desaparición del Seguro Popular ante la ausencia de un análisis que justifique esta acción y un escenario claro de cómo el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar hará frente a las carencias que aquejan a la población con un nuevo esquema centralizado de recursos, y entre otros aspectos la desaparición de partidas como el fondo de protección contra gastos catastróficos.

"Para la Coparmex es profundamente preocupante que la inversión y proyectos productivos hayan pasado en segundo término para privilegiar los programas de corte asistencialista. Si bien las necesidades del México de hoy requieren que se atienda la pobreza y la desigualdad en lo inmediato, falta también que se apueste por proyectos de infraestructura que eleven la productividad, la economía y la generación de empleos con una visión de largo aliento", expuso.

Agregó que reconocen que se debe de atender el sector de las personas en situación vulnerable, de los estudiantes, pero se están olvidando de apoyar a los órganos productivos que son los que le van a dar sustentabilidad a esos estudiantes, a esa sociedad que requieren oportunidades de trabajo.

"No vemos que se estén generando del gobierno federal los incentivos necesarios para generar un crecimiento en la economía, todos los indicadores están diciendo que el 2019 va a cerrar con un crecimiento marginal del 1.1 por ciento, quiere decir que la expectativa que tenía este gobierno de crecer 4 por ciento prácticamente quedó en nada y con este presupuesto no vemos como el gobierno federal vaya alcanzar el 2 por ciento que aún está pronosticando. Así que muy incierto el panorama, y si como sociedad no nos unimos, no nos manifestamos, van a ser del país una debacle".

Destacó que el sector empresarial se va a defender con lo que tiene hasta ahorita, pero lo que les preocupa es que ante la falta de incentivos, el sector de la construcción, que ya de hecho ha venido en una franca disminución, siga teniendo problemas que agraven todavía más como el despido de personal y disminución en las prestaciones.

"Las empresas tendrán que recortar mucho de los beneficios que les están dando a sus trabajadores para poder subsistir".