¡Queremos que el agua salga de llave! Habitantes de Capomos, El Fuerte, se manifiestan en el Palacio Municipal

El Fuerte, Sinaloa.- Cansados de esperar más de un mes a que haya una solución al problema del agua potable, los habitantes de la comunidad de Capomos, El Fuerte, se manifestaron esta mañana en el Palacio Municipal para exigir a las autoridades una solución a las autoridades municipales ya las pipas que las envían con agua son insuficientes.

"No tenemos agua potable desde hace más de un mes. A raíz de que CFE les cortó el suministro de energía a la Junta de Agua, a nosotros nos cortaron el suministro de agua. Un mes es demasiado y no sabemos qué tanto han trabajado las autoridades para tratar de solucionar el problema, pero nosotros no vemos ninguna solución. Nos están mando pipas del Ayuntamiento y de Conagua, pero son insuficientes, nos mandan una o dos pipas, y a veces ninguna", manifestó Martín Vega Álvarez.

El gobernador tradicional del centro ceremonial de Capomos añadió que solo tres días a la semana les están enviando las pipas, y que el agua que estas llevan está turbia, por lo que no sirve para beber, solo para lavar.

Comentó que para beber y utilizarla en los alimentos, las familias tienen que comprar garrafones de agua a 17 pesos, y que para muchos resulta difícil por la situación económica que atraviesan, y más complicado se pone aún cuando son muchos integrantes en una familia porque el consumo de agua es mayor.

Ante este problema, dijo que están aprovechando el agua de lluvia que recolectan en cubetas.

"Estamos agarrando agua que cae de los techos de las casas cuando llueve, que gracias a Dios ha estado lloviendo estos días. Así hemos estado agarrando agua mucha gente, y yo creo que si no tuviéramos lluvias estaríamos mucho peor".

Los manifestantes estuvieron en el Palacio Municipal de El Fuerte, pero ninguna autoridad salió a recibirlos. Recorrieron algunas calles hasta llegar al arco de la entrada al alteño municipio, donde esperan que algún funcionario acuda al diálogo para llegar a una solución.

"Lo que queremos es que el agua salga de la llave", dijo Martín Vega.