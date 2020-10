Quien haya ejercido violencia contra una mujer no podrá aspirar a elecciones: Morena Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Quienes hayan ejercido violencia contra una mujer no gozan de buena fama pública y si no tienen buena fama pública no van a poder aspirar a una candidatura para las elecciones del 2021, manifestó la comisionada de Morena en Sinaloa, Carol Arriaga, quien añadió que tampoco podrán aspirar aquellos que tengan antecedentes de corrupción.

"Si no tienen buena fama pública, reitero, no van a poder ser electos. Es un requisito de elegibilidad tener a mujeres y hombres con los mejores perfiles de cara a los próximos comicios", dijo.

Mencionó que por otra parte, se tiene un problema con el tema de la afiliación, ya que el único padrón oficial registrado hasta este momento y total y absolutamente reconocido es el que se encuentra registrado en el Instituto Nacional Electoral.

"Las personas que están ahí son las que están debidamente registradas. Hay una gran base de datos que se llama SIRENA (Sistema Electrónico de Registro Nacional de Afiliados de Morena), esa base de datos no es el padrón y el Tribunal Electoral ya declaró que esa gran base de datos no es confiable dado que no se ha depurado y por otra parte no se ha actualizado, por lo tanto ese padrón es inválido".

Comentó que Morena es un partido que ya le salió carnita al hueso y mucha gente está detrás de Morena por el poder político que representa y también por el poder económico.

"Lamentablemente, la democracia en este país es muy costosa y el propio Instituto Nacional Electoral tradicionalmente en la Cámara de Diputados le habían venido asignando a los partidos políticos y al sistema electoral una altísima cantidad de recursos, esta cantidad también se refleja tanto a nivel estatal como a nivel partido porque Morena es un partido aquí en el estado, pero también es un partido a nivel nacional y en ese sentido los recursos que recibe son muchos y hay gente interesada en tener esos recursos".

Añadió que también hay un importante poder político porque Morena representa una gran transformación del país con principios y valores.

"Y como no han podido combatir estos principios, están buscando otras formas de permearse. Se nos están infiltrando en Morena, sin duda con fines perversos, sí lo vemos, pero también vemos que hay personas que fundaron el partido y de pronto dan bandazos y ahora sí que sacan el cobre".

Agregó que quienes han ocupado la presidencia del comité nacional, el consejo nacional y de honestidad y justicia, y las cabezas más importantes dentro del partido no han estado a la altura y ha habido una falta de oficio político.

Esto sin duda, también ha contribuido a esta situación de crisis en el partido que nos está generando este tipo de conflictos".

Expresó que antes de sacar una convocatoria para los comicios el 2021, se debería tener un presidente o presidenta del partido, porque en estos momentos no se tiene la certeza.

"Alfonso Ramírez Cuéllar presentó en su momento una solicitud al Tribunal Electoral para quedarse 3 meses después de terminados los comicios del 2021, lo cierto es que nada más él fue electo para 4 meses y esta petición la presentó hace dos o tres meses, y sin duda se atravesó la pandemia, pero lo cierto es que también ha dejado ver que tiene una resistencia dejar el partido".

Destacó que hace unos días se filtró un audio de una conversación entre la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, y el presidente del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, donde revela él que está haciendo uso de recursos para beneficiar a Citlalli Hernández y a Porfirio Muñoz ledo, y que además está haciendo una especie de pase de charola para beneficiarlos.

"Esas prácticas son prianistas. En Morena tenemos sin dudarlo grandes problemas: el grupismo, el arribismo y el machismo. Eso es un reflejo de lo que se está dando en estos momentos. Yo lamento profundamente que exista esa división y yo exhortaría tanto a Bertha como a Alfonso que dejen el partido, que haya independencia y que se garantice objetividad, porque si para la dirigencia se gestan fraudes, esto mismo se podría replicar de cara a las candidaturas, entonces sin duda es un riesgo".

Expuso que desea de corazón que se retiren.

"Que entiendo que tienen intereses personales, intereses de grupo, pero esto es una situación muy grave y le está haciendo un profundo daño a Morena. En el uso indebido de recursos públicos se tienen que abrir investigaciones por que es una cuestión muy subgeneris, muy extraña, no se había presentado con anterioridad y lo cierto es que esto se debe a la situación del padrón que no es confiable y no está actualizado y no está depurado".

En cuanto al caso de Gerardo Vargas Landeros, quién ser militante de Morena, comentó que no aparece en el padrón registrado ante el Instituto Nacional Electoral.

"Si no aparece ahí no es militante. El otro padrón que le llaman SIRENA ya fue declarado como una base de datos que no es confiable y no está actualizada y no está depurada, entonces ese padrón es inexistente, es inválido.

Si el arguye que aparece en esa SIRENA o esa gran base de datos, lo cierto es que esa gran base de datos es inválida, entonces yo puedo decir que no es militante".

Comentó que no saben quién vaya a encabezar la gubernatura para el 2021 en Sinaloa, si vaya a ser para un hombre, una mujer o alguna persona externa.

Con respecto a la manifestación del movimiento FRENA ayer en la Ciudad de México contra AMLO, mencionó que es un acarreo y un frente de alguna gente pudiente para dañar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Yo encuentro a FRENA como un movimiento tan desangelado como acaudalado."

La secretaria de mujeres del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y comisionada de este partido en el estado de Sinaloa estuvo en Los Mochis para hacer un llamado a la militancia para hacer valer los estatutos del partido.