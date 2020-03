Quien se oponen a planta de fertilizantes se opone al desarrollo JAFC

Los Mochis, Sinaloa.- Quienes se opone a la construcción de la planta de fertilizantes, en su mayoría es gente ajena a las comunidades que dicen defender, y claramente se oponen al desarrollo de Topolobampo, de Ahome y de Sinaloa, afirmó José Alfredo Félix Cabanillas, presidente de la Sociedad Cooperativa Pesquera El Farallón.

El dirigente pesquero manifestó que los opositores a la planta están en contra de la generación de empleos, en momentos en los que los niveles de ocupación van a la baja, la pesca ya no es una alternativa rentable, y es marcada la escasez de fuentes de empleo para las nuevas generaciones.

Félix Cabanillas expresó su “firme apoyo al proyecto de la planta de amoniaco”; después, dijo, de haberse informado en por lo menos tres reuniones encabezadas por directivos de GPO, respecto a las características y alcances del proyecto.

El presidente de la Sociedad Cooperativa Pesquera El Farallón, reveló que los pescadores, en su mayoría, en cifras que alcanzan hasta el 85 por ciento, no tienen seguro, no tienen un empleo permanente, son temporales y con bajos ingresos. También, un alto porcentaje de jóvenes profesionistas están desocupados, y en el mejor de los casos empleados en una actividad ajena a su carrera, o tienen que dejar la tierra para irse a buscar trabajo hasta en el extranjero, fuera de su familia.

Ante ello, explicó que es urgente contar con empleos mejor remunerados, y destacó que la ocupación que ofrece Gas y Petroquímica de Occidente, es una de las mejores alternativas para los jóvenes, profesionistas o no, que requieren una fuente de ingresos.

Ya corrimos una inversión de una gasera, no cometamos el error de correr a esta empresa que traerá progreso y desarrollo.

El dirigente pesquero recordó que hace pocos años, por allá en el 2006, algunos habitantes de Topolobampo, no todos, también rechazaron la instalación de una planta de Gas Natural Licuado (GNL), cuya inversión inicial era de 500 millones de dólares, la cual era promovida conjuntamente por la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno estatal y el Consejo para el Desarrollo de Sinaloa (Codesin).

Incluso, el propio José Alfredo Félix Cabanillas reconoce que él participó en las manifestaciones en contra de esa planta gasera.

“A mí me toco hace años. Venía una inversión muy grande para una gasera, y nos pusimos en contra. Hasta yo andaba ahí te voy a decir. Y resulta que no se hizo. Se la llevaron a Manzanillo. Yo fui a Manzanillo hace como 2 años. Una chulada. Les pregunté ahí a los amigos, y me dijeron, aquí trabajo hay. Olvídate de la pesca, ahí en la API, en la gasera, todos con mucho trabajo. Hay mucho progreso ahí en Manzanillo”.

El dirigente pesquero refiere que estuvo en contra por falta de conocimiento de los alcances del proyecto de instalación de una gasera hace unos años, “y porque como dice el dicho, teníamos el buchi lleno, la pesca era abundante, pero las cosas cambian de un día para otro.” Hoy se dice arrepentido.

Afirma que en aquel entonces el argumento era el mismo de hoy: “Igual, que iba a explotar, que iba ser un problema para el puerto”.

Por eso, convocó a los habitantes de Topolobampo a alzar la voz. “Que la gente que está consciente que alce también la voz a favor -de la planta de fertilizantes-, porque después nos vamos arrepentir. Se va arrepentir mucha gente, porque si no ponen esa planta aquí ya no va ver ninguna, porque los inversionistas van a tener miedo a lo mismo, a la grilla y a las manifestaciones”, concluyó.