¿Quién se quedará en la Secretaría del Ayuntamiento de Ahome? Sigue sin definirse

Los Mochis, Sinaloa.- Ante la salida de Juan Francisco Fierro Gaxiola de la Secretaría del Ayuntamiento de Ahome, aún no se ha definido quien podría ocupar este cargo, confirmó Socorro Calderón Guillén.

La alcaldesa interina del municipio de Ahome dijo que no puede adelantar nombres; sin embargo, dejó claro que ya se analizan algunos perfiles.

Cabe mencionar que el pasado sábado, Fierro Gaxiola decidió separarse del cargo para participar libremente en la contienda electoral luego de que se registrara como aspirante a la candidatura de Ahome por Morena.

“Voy a hacer una reunión con los que me quedan (funcionarios) porque son muchos los que se van, hacer algunos cambios, algunos enroques. Hoy este día veré lo de la toma de protesta al nuevo secretario y terorero, se les va a informar”, indicó.

En ese sentido, dijo que existe un compromiso de informar sobre estos movimientos aunque adelantó que quien estará al frente de la Tesorería Municipal en el lugar de Ana Ayala Leyva quien solicitó licencia para buscar ser candidata a la diputación local por el Distrito 02, será Onisa Juárez, actual directora de Ingresos.

En cuanto a los enroques señaló que pudieran ser en Didesol, en Economía, el secretario del Ayuntamiento que agregó, se lo han recomendado.

Quisiera que me dieran la oportunidad de asegurarme para no decir una cosa y otra, no estoy segura y siempre les voy a hablar con la verdad”.