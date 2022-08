“Quiero darles a los jóvenes el valor que merecen”: Karen Beatriz Félix Peralta, directora del IMJU Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Sociable, amable, responsable y comprometida se define Karen Beatriz Félix Peralta, una joven que a sus 28 años de edad tiene ahora la responsabilidad de la dirección del Instituto Municipal de la Juventud en el municipio de Ahome.

La joven mochitense, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Sinaloa, tiene algunas semanas que tomó el control de dicha dependencia; sin embargo, tiene claro su objetivo: darle el valor, el espacio y el apoyo que los jóvenes merecen y necesitan.

Cabe mencionar que Karen Peralta, como se le conoce, llegó al cargo que ocupaba Rodolfo Ramos Monreal, un pasista que salió del Gobierno Municipal hace apenas dos semanas, específicamente un día después de la elección interna de Morena.

¿Cómo recibe el Instituto de la Juventud?

La verdad es que me siento muy contenta con este cambio. Obviamente lo que buscamos es el crecimiento de todos. Ahorita tenemos poco personal, estamos en el proceso de análisis de las personas que van a venir a acompañarme para reforzar el equipo. Ahorita estamos enfocados en realizar todas las actividades por la Semana de la Juventud.

¿A su llegada hubo salida de personal?

Hubo unas personas que se fueron, dos personas, ellos se fueron con el exdirector.

¿Es el primer cargo en la función pública?

Sí, como tal sí, pero antes estaba en presidencia: era asistente de presidencia y antes estaba en el área de regidores. Pero a la función pública entré en el 2017.

¿Cómo fue la experiencia de estar en el área de la presidencia municipal?

Yo estaba encantada de estar en el área de presidencia. Me enorgullece formar parte del equipo del presidente Gerardo Vargas y estar ahí con las puertas abiertas. Tuve la oportunidad de apoyar a muchísima gente, obviamente con el respaldo del señor presidente; ayudar a la sociedad y poder hacer y aportar un granito de arena para todos.

¿Cómo le proponen asumir esta responsabilidad en el IMJU?

Me tomó de sorpresa, de momento no me lo esperaba. Sabía que en algún momento podría llegar ese escalafón, pero no sabía qué tan pronto, pero muy contenta y agradecida con el presidente por darme esta gran oportunidad.

¿Hubo algún momento de duda al saber la responsabilidad?

La verdad es que no. Me preguntaron que si me animaba y yo dije que sí, por supuesto que me animo. Sabía y estoy consciente de la responsabilidad que implica este cargo y sobre todo el propio Instituto de la Juventud.

¿Hacia dónde quiere llevar al Instituto?

Ahorita hay un programa operativo que ya está establecido, y tengo que seguir trabajando en lo que ya estaba programado hasta que se termine el ciclo, por así decirlo; de ahí en adelante no les puedo decir qué viene, pero son cosas muy buenas.

Se ha hablado de que el IMJU no destaca, ¿qué se hará para cambiar esa imagen?

Primero hay que decir que es un Instituto que sí trabaja y nosotros haremos lo conducente para llevarlo a donde merece. Creo que cada persona que ha estado aquí ha hecho y logrado grandes cosas, y nosotros haremos lo propio.

¿Hay áreas de oportunidad, entonces?

Así es, hay muchas áreas de oportunidad, hay mucho en lo que podemos abonar para nuestros jóvenes ahomenses; obviamente para mejorar el bienestar de cada uno de ellos. Hay muchos temas en los que podemos abonar: educativos, salud, lo social, deportivo, cultural. Estamos trabajando y así seguiremos.

¿Bajo qué programa o de qué forma llegarán a los jóvenes?

Vamos a seguir trabajando en los programas que hay, con comités en las colonias y comunidades, vamos a ir a visitarlos. Lo primero que quiero es escuchar a los jóvenes porque muchas veces tenemos una idea de lo que queremos hacer para ellos, pero quizá no sea lo que ellos necesitan; entonces, claro que estoy abierta al diálogo, a las mesas de trabajo, e invitarlos a que se sumen: las puertas del IMJU están abiertas.

¿Urge escuchar las necesidades de los jóvenes?

Claro, debemos escuchar a los jóvenes y saber de qué tienen hambre, qué quieren que el municipio haga por ellos; más que nada es eso, satisfacerlos en sus necesidades y que tengan las herramientas para su crecimiento.

¿Qué les dice a los jóvenes que buscan una oportunidad o que se les ha negado?

Primero quiero decirles que las puertas del IMJU están abiertas para todos los jóvenes. Quiero recordarles que todos somos ganadores, que sigan luchando por sus sueños; la vida a veces pone obstáculos pero no hay nada que no podamos superar. Luchen por sus sueños, hay mucho por hacer, tenemos que ayudarnos para hacer un gran equipo.

EL PERFIL

Karen Peralta

Directora del IMJU Ahome

Nombre completo: Karen Beatriz Félix Peralta

Edad: 28 años

Profesión: Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Sinaloa

Trayectoria: Asistente en el área de regidores, asistente en la presidencia municipal (con Gerardo Vargas Landeros) y actual directora del Instituto Municipal de la Juventud en Ahome.