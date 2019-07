"Quiero estudiar idiomas y recorrer el mundo"

Los Mochis, Sinaloa.- El nombre de la generación 2016–2019 de la Escuela Secundaria General número 2 “Jaime Torres Bodet”, de Los Mochis, llevó el nombre de Claudia Edith Luna Sandoval, de 15 años de edad, una talentosa joven cuyo futuro se vislumbra muy prometedor.

Fue la alumna con mejor aprovechamiento al egresar del tercer grado de secundaria, quien siempre ha sido considerada una estudiante ejemplar.

Alumna ejemplar

“Cuando era niña jugaba a la baraja, al uno, al dominó, me encantaban los juegos de mesa; empecé a jugar baraja como a los 4 años, pero americana porque española no me gusta”.

Su amor por el maravilloso mundo de las letras lo adquirió en su infancia y desde entonces dedica largas horas de sus días a la lectura.

“En la primaria me la llevaba en la biblioteca, me gusta mucho leer misterio, fantasía, ciencia ficción, ficción general. Quiero tener una biblioteca personal que tenga la saga de Harry Potter, Maze Runner, Los juegos del hambre, La reina roja, Las crónicas de Narnia, Odio que se demuestre lo contrario, Los hermanos Maddox”.

A diario permanece inmersa entre libros, series y películas descubriendo historias fantásticas que despiertan su asombro y alimentan su imaginación.

Me la paso leyendo o viendo series y películas de misterio y fantasía todo el día, también escucho música”.

En 2018, Claudia Edith obtuvo el primer lugar a nivel secundaria en el concurso Alumno Ejemplar organizado por el periódico El DEBATE. Y este año fue reconocida entre más de 100 alumnos de la secundaria por obtener el promedio más alto de su generación. Distinti-vos que atesorará por siempre en su memoria.

“Sentí mucha felicidad cuando me entregaron mi reconocimiento como alumna ejemplar, y ahora que le pusieron mi nombre a la generación me siento muy orgullosa porque otras niñas y otros niños tenían buenas calificaciones pero me lo dieron a mí, yo no bajé de 10 de calificación”.

Terminar la secundaria fue su impulso para emprender su vuelo hacia la preparatoria donde una nueva aventura está por comenzar.

“Vivo con mi mamá y dos hermanas, tenemos dos perros, un perico, tres pájaros y varios gatos que van de visita. Me dedico todos mis éxitos a mí misma, porque me he esforzado mucho por alcanzarlos, y todo se me ha ido acomodando en mi camino para lograrlo”.

Mientras tanto, Claudia Edith iniciará una nueva etapa y continuará preparándose para alcanzar sus sueños.

Me inscribí en Conalep y en la UAS, estoy esperando los resultados, quiero estudiar idiomas y recorrer el mundo”.

Anhela cumplir sus propósitos sin importar el tamaño de sus metas, y su determinación es impresionante.

“Mi deseo es viajar a Nuevo Orleans, Las Vegas, Inglaterra, Italia, Rusia, Japón, Corea, China. Para eso debo continuar estudiando, aprender el inglés y otros idiomas, también debo buscar un trabajo para poder ahorrar”.

EL PERFIL

Nombre: Claudia Edith Luna Sandoval

Edad: 15 años

Lugar de nacimiento: Los Mochis

Ocupación: Estudiante