Quiero lograr un verdadero cambio en Ahome: Marco Osuna, candidato a la alcaldía

Los Mochis, Sinaloa.- Seguro de que Ahome necesita estar mejor, Marco Antonio Osuna Moreno afirmó que desde el primer día de campaña se comprometió con sus habitantes y creó estrategias que permitan reactivarlo.

El candidato a la alcaldía por el PRI, PAN y PRD dijo sentirse dolido de ver tanta necesidad a lo largo y ancho del territorio del municipio de Ahome; por ello, se comprometió a trabajar de la mano con la gente para lograr una mejor calidad de vida para todos.

En entrevista para Debate, Marco Antonio Osuna Moreno adelantó que ya trabaja en lo que será su plan de trabajo y en él se encuentran temas de suma importancia como la salud, educación, seguridad, vivienda, deporte, cultura, obra pública, pero, sobre todo, transparencia.

¿Cómo se siente de cara al término de la campaña?

Muy contento, muy agradecido con la gente, con una gran respuesta, una gran convivencia ayer (domingo). La gente atendió la invitación que fue hecha a través de la redes sociales, de las estructuras de los partidos. Fue un gran ejercicio, ahora hay que culminarlo el 6 de junio en las urnas.

¿Cómo ha sido su experiencia desde el día uno de campaña?

Ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Haber tenido contacto con la gente, con las siete sindicaturas. Escuchar de viva voz cuáles son las necesidades de la gente; tener encuentros con jóvenes, estudiantes, deportistas, amas de casa, pescadores, acuicultores, hoteleros, con las diferentes cámaras; eso habla de todo el universo que componemos el municipio de Ahome, y haber tenido un contacto con ellos, ver cómo se ha paralizado el municipio estos dos años de gobierno nos hace entender y poder estructurar una ruta de trabajo.

¿Qué es lo que más le ha impactado durante este tiempo?

Algo que me impactó y desde ese momento agarré la causa y lo voy a trabajar fue un día que estábamos en la colonia Jaramillo. Me dijo una señora que recibía tratamiento de cáncer en Culiacán, cada semana iba y cada proceso le costaba entre mil 500 y 2 mil pesos. Me dijo que su esposo ganaba mil 500 a la semana y que habían decidido entre comer o curarse y que tenía cuatro semanas que no iba a su quimioterapia. En ese momento le hablé a Mario Zamora y le comenté que íbamos a poner una unidad de atención oncológica.

¿Qué es lo que va a distinguir al gobierno de Marco Osuna?

El orden, el trabajo, la transparencia y la rendición de cuentas.

¿Ya está armando lo que pudiera hacer su plan de trabajo?

Ya. Es necesario priorizar los servicios públicos para después poder extender nuestra rama de acciones y estratégicas como es la promoción del destino de inversión y del destino turístico. Necesitamos tener una ciudad en condiciones, limpia, una ciudad bien pintada, bien señalada, con sus baches cubiertos, sobre todo que se pueda transitar.

¿Se ha sentido cobijado durante este periodo de campaña?

La verdad que bien agradecido con el Partido Acción Nacional, con el Partido de la Revolución Democrática, una gran sinergia con la sociedad, con los grupos que no militan en ningún partido y que nos han dado su respaldo. La verdad es que yo me siento bien contento y eso me da la plena certeza que vamos a ganar el 6 de junio.

El candidato a la alcaldía por el PRI, PAN y PRD, Marco Osuna, dijo sentirse dolido de ver tanta necesidad a lo largo y ancho del territorio del municipio. Foto: Libertad Montoya/ Debate

¿Qué opina del actual gobierno municipal?

Salgan a la calle. Hay una pésima recolección de basura, una insensibilidad del gobierno, un distanciamiento de los sectores productivos, un divorcio de la participación ciudadana, un nido de corrupción al interior, y yo le pregunto por una acción estratégica que hayan hecho en la ciudad; no la hay, ese es el gobierno que representa a los gobiernos de Morena. Es un gobierno fallido, opaco, que no rinde cuentas; de ser el segundo o tercer lugar en transparencia nos fuimos hasta el doceavo.

¿Qué opina del tema de seguridad?

Es necesario hacer una reingeniería. Debemos entender que el modelo preventivo que estamos utilizando no obedece a la necesidad que tiene la ciudad.

Vamos a crear la Unidad de Inteligencia Preventiva con criminalistas para que nos hagan una ruta para saber por dónde se están dando los delitos y por qué se están cometiendo. Vamos a tener C-2, vamos a tratar de habilitar los camiones con cámara, es necesario entender que los programas preventivos viene a pegar como un factor determinante en las conductas delictivas.

¿Cuál será la solución al problema de vivienda?

Para cualquier plan de vivienda lo primero que se tiene que tener son reservas territoriales, y si no las tenemos debemos adquirir hectáreas y luego a través de esa reserva empezar a generar la gestión para un plan de vivienda; no puedes tener plan de vivienda si no tienes en donde lo vas a ejercer.

Morena advierte que de ganar el PRI quitará los programas sociales, ¿qué opinión le merece?

Es muy triste la propuesta que tienen cuando todos sabemos que eso es faltar a la verdad, pues es un derecho constitucional y el único que lo defendió en Sinaloa es Mario Zamora, defendió que lo pusieran en el rango constitucional para que no importa el gobierno que esté, todos van a tener el derecho a los programas sociales. Ellos (Morena) creen que inventaron los programas sociales y están en un error, ellos no inventaron los programas sociales, que no se los quieren adjudicar ni quieran seguir engañando a la gente porque sí roban, sí mienten y sí traicionan.

¿Ha fallado Morena?

Más de 50 millones de mexicanos se quedaron sin Seguro Popular, por qué no dicen eso, cuánta gente se quedó sin Prospera. Están haciendo de un programa social un programa clientelar, hay que hablar con la verdad. El PT es un partido que llegó aquí con Billy Chapman emanado del Morena, son la misma cosa, a quién quieren sorprender, la gente ya se dio cuenta cómo gobiernan y cuáles son los resultados.

¿Le fallaron a quienes confiaron en ellos?

Nuestro gobierno va a ser mucho mejor que este y muy diferente a los que estaban. Es necesario entender el escenario político social y económico que se vive hoy en día, fue un parteaguas el 2018 y la gran responsabilidad es que la gente crea en los gobiernos, en los políticos. Esa es mi gran responsabilidad social, voy a hacer un gobierno donde la gente se sienta atendida, que resuelva los problemas.

Es la recta final de campaña, ¿cómo se siente?

Contento, feliz, animado, esperando que llegue el día 6 para salir a votar y que todos los ahomenses de buena fe vayan y voten por los candidatos de la alianza, por Mario Zamora para el gobernador, por Marco Osuna, por Agustín Peña, Ariel Aguilar, Dulce Ruiz, Bernardino Antelo Esper, por Lili Acuña.

¿Preparada toda la estructura para el 6 de junio?

Toda la estructura electoral ya está lista: los representantes de casillas, los representantes generales, los abogados acompañantes, todos estamos. Estamos listos para ganar.

¿Qué le dice a la gente?

Que voten por nosotros, que nos den su confianza, que piensen si quieren un gobierno que rinda cuentas, que volvamos a ser un municipio progresista, echado para adelante, que sus funcionarios estén en la calle, con las cuadrillas trabajando para mejorar tu entorno, o si quieren un gobierno inepto, corrupto o fallido, uno como el que tiene la ciudad en la peor condición de su historia; esos son los gobiernos del PT y Morena.

Marco Osuna dijo que una de las mejores experiencias que ha tenido en su vida es el haber tenido contacto con la gente, con las siete sindicaturas de Ahome. Foto: Libertad Montoya/ Debate

EL PERFIL

Nombre: Marco Antonio Osuna Moreno

Trayectoria: Durante 30 años ha tenido la oportunidad de tener grandes responsabilidades públicas. Diputado local, subsecretario de Gobierno, dirigente del PRI en Ahome, director de Seguridad Pública en Ahome, maestro y director de universidad, subsecretario de Sedesol en Sinaloa, entre otros cargos.

Candidato cercano a la gente

Con el propósito de estar cercano a la gente, conocer sus necesidades, el candidato del PRI, PAN y PRD recorrió 3 veces el municipio.

Frases cortas

-¿Andrés Manuel López Obrador?

Presidente de México

-¿México?

Mi orgullo

-¿Sinaloa?

Mi pasión

-¿Ahome?

Mi corazón

-¿Seguridad?

Reingeniería con un modelo preventivo más moderno

-¿Billy Chapman?

El peor presidente que ha tenido Ahome

-¿Corrupción?

Billy Chapman

-¿Transparencia?

Algo que le ha faltado a este municipio opaco y omiso

-¿6 de junio?

Las elecciones que vamos a ganar

-¿Japama?

Necesitamos hacer una reingienería con mayor transparencia y rendición de cuentas

-¿Servicios Públicos?

Nuestro eje central de gobierno

-¿Pandemia?

Hay que tener mucho cuidado, aún no se va, hay que seguir respetando los protocolos sanitarios

-¿Elecciones 2021?

La vamos a ganar

-¿Jóvenes?

Principal preocupación por generar condiciones de desarrollo y de emprendurismo para ellos

-¿Deporte?

Eje central de mi gobierno. Ahome, la capital del deporte

-¿Educación?

El instrumento prioritario para el desarrollo de una comunidad, de una ciudadanía y de un pueblo y en mi gobierno tendrán todo el apoyo.