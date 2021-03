Quiero que el gobernador Quirino Ordaz me ayude a tapar los baches en Ahome: alcaldesa

Los Mochis, Sinaloa.- En una reunión que sostendrá el día jueves con el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, la alcaldesa interina de Ahome, Socorro Calderón Guillén, le hará la solicitud al mandatario estatal de que la apoye con la reparación de los baches en el municipio.

"Quiero que me ayude a tapar todos los baches, eso quiero, y creo que me va apoyar porque él me dijo: lo que tú me pidas Socorrito; y voy a que me confirme lo que él me dijo".

Añadió que aún no tiene la cantidad exacta de lo que se requiere para realizar el bacheo en el municipio de Ahome.

Le voy a decir que venga, porque quiero que venga a inaugurar conmigo el primer bache que tapemos".

La presidenta municipal dijo que en las sindicaturas también se requiere el bacheo.

Socorro Calderón expuso que entre las solicitudes que también le hará al gobernador Quirino Ordaz Coppel se encuentra el tema del drenaje.

"El problema del drenaje es en todo el municipio, porque no quisiera pronunciar nuevamente todo lo que nos dejaron las dos administraciones que se fueron, pero me da mucha pena. También quiero tocar ese tema con el señor gobernador".

Añadió que otro de los temas a tratar con el gobernador es el de hermosear la ciudad de Los Mochis.

"Pintar guarniciones, pintar árboles también, yo creo que eso es ahorita momentáneamente independientemente de que sí contamos con todo el apoyo de Salud cómo quedó implementado, yo me siento muy contenta porque hemos avanzado".