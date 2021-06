Quiero ser parte del cambio de Ahome: Gerardo Vargas, candidato a la alcaldía por Morena-PAS

Los Mochis, Sinaloa.- Con la convicción de que cuenta con la capacidad y la experiencia para lograr que Ahome vuelva a ser un municipio lleno de maravillas, con calles limpias, servicios básicos de calidad y con oportunidades para todos sus habitantes, Gerardo Vargas Landeros se dice más fuerte que nunca para tomar la responsabilidad como presidente municipal.

En entrevista para Debate, el candidato de Morena-PAS a la presidencia municipal de Ahome recalcó que existe en lo personal un gran compromiso de servicio, pero sobre todo de hacer todo lo posible para darle a los ahomenses lo que merecen, entre ellos una solución a los problemas más sentidos.

¿Quién es Gerardo Vargas?

Soy una persona normal que quiere mucho a su municipio. Aquí están mis orígenes, mi familia, mi esposa, mis hijos, mi nieto. Tengo 40 años en la función pública y lo único que quiero es hacer de Ahome un lugar digno, que quiere mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Quiero dejar un mejor Ahome para las futuras generaciones.

¿Cómo fue su experiencia desde el día uno de campaña?

De mucha satisfacción. Puedo decirte que ganamos la campaña, la gente lo dice, la gente te lo hace sentir por cómo te recibe, cómo se dirigen a ti. Eso es algo muy valioso, son experiencias de vida que vas recolectando con el paso de los años.

Siempre he dicho que una candidatura no se construye en 60 días de campaña, una elección se construye con muchos años de estar en contacto con la sociedad y para mí es muy emocionante llegar a los ejidos y las colonias y que te recuerden con aprecio, que te recuerden porque los has ayudado, nunca he dejado de estar con mi gente.

¿Qué es lo que más ha impacto a Gerardo Vargas en esta campaña?

Son sentimientos encontrados. En el 2003 cuando busqué un proceso interno, se me criticó por como tenía el estado de la Junta de Agua Potable y qué increíble que después de 19 años que salí de ahí me doy cuenta que el resultado que hicimos en aquella época duró todo ese tiempo. Veo con tristeza que las plantas potabilizadoras Río Fuerte, la Hernández Terán y todas las que están en la zona rural no han tenido un mantenimiento mayor.

Nosotros dejamos la calidad y cantidad de agua garantizada para los próximos 20 años, estábamos en tercer lugar a nivel nacional. Hoy hay lugares en donde ya no se puede tomar el agua, en donde ni siquiera se puede preparar alimentos y así te lo dice la gente.

¿Coincide entonces en que se necesita experiencia para gobernar un municipio?

Totalmente. La curva de aprendizaje va en contra de la sociedad y, en mi caso, no tiene por qué haber curva de aprendizaje.

Por decir algo, ya estamos trabajando en resolver el problema de drenaje y de pavimentación. Públicamente el futuro gobernador ha dicho que tenemos un aliado muy importante, confirmando que este problema se va resolver muy pronto.

Tenemos un grupo de ingenieros trabajando y eso me va a servir para hacer proyectos ejecutivos a corto plazo y estoy hablando de julio y agosto, lo que no se meta en ese tiempo ya no va a entrar hasta el 2023: la Constitución marca que el Presupuesto de Ingresos y Egresos tiene que ir a más tardar el 8 de septiembre a la Cámara de Diputados, entonces lo que hagamos antes de esa fecha nos va a servir para tener recursos disponibles para el 2022; si no lo hacemos y los otros no lo saben, pues nos vamos a ir hasta el 2023.

¿Ya está trabajando en el Plan Municipal de Desarrollo?

Así es, va a llevar lo que nos ha dicho la sociedad en este tiempo de campaña; esta es la cuarta transformación, que la voz del pueblo se haga una acción del gobierno, están solicitando ser eficientes y eficaces en los recursos que no son suficientes.

¿Cuál es su oferta en materia de servicios públicos?

Es regresar a los niveles de calidad los servicios públicos municipales a los que estamos acostumbrados los ahomenses, no vamos a hacer cosas que no hayamos realizado ya como tener agua potable que puedas tomar de la llave, eso lo presumíamos. Tenemos que tener drenajes sin problemas, las simulaciones las debemos de evitar. Debemos regresarle el nombre de Ciudad Esmeralda.

Vamos a tener una ciudad limpia, con camellones pintados, con árboles bonitos, vamos a tener esa ciudad que no hace muchos años presumíamos, llegamos ser la ciudad número seis en calidad de vida y eso necesita regresar.

Otro tema importante es la reactivación económica, ¿cuál es su plan?

En la administración estatal anterior trajimos la planta de fertilizantes, trajimos el gas natural, están enterrados más de 3 mil millones de dólares en tuberías de gas. Sinaloa necesita un punto para poder industrializarse y eso lo tenemos aquí en Ahome, es una detonación importantísima que necesitamos nosotros para mejorar la economía de nuestro municipio, la tierra ya no nos va a dar más alimentos del que producimos, el mar ya no nos va a dar producción de alimentos del mar, necesitamos nosotros industrializar Sinaloa y el único punto es Ahome.

Ya se dijo que en los próximos tres años va a quedar lista la carretera Topolobampo-Ojinaga, lo dijo el futuro gobernador Rubén Rocha Moya quien lo está gestionando con el presidente de la República.

Vamos a tener conexión entre Texas y Topolobampo, eso significa que vamos a tener acceso a mercados más importantes del mundo. Tenemos ferrocarriles, conectividad aérea y carreteras muy importantes, entonces eso es algo muy valioso y no nada más a lo de la planta de fertilizantes, sino que hay una gran cantidad de inversionistas ya interesados.

¿En materia de seguridad cuál será su estrategia?

Es urgente dignificar a los policías, seguir la profesionalización de los elementos. Veo con tristeza, porque fui coordinador del gabinete de Seguridad, cómo está la Policía Municipal de Ahome. No tienen acceso a vivienda ni a un crédito. Como gobierno municipal tenemos que darles ese aval porque son trabajos de alto riesgo.

Como nuevos ayuntamientos tenemos que dárselo, hay por ejemplo muchos terrenos que están olvidados y se les tiene que dar mantenimiento; entonces por qué no dárselo a los policías para que puedan construir su vivienda y que le den mejor calidad de vida a sus familias, con eso tendrán una mayor obligación de dar un mejor servicio a la sociedad, hay que mejorarle los sueldos. Lo hicimos como gobierno estatal y nos funcionó muchísimo.

La corrupción es una acción que daña la función pública, ¿cuál será su estrategia para combatirla?

Esa es una premisa fundamental para el gobierno de la Cuarta Transformación. No mentir, no robar y no traicionar, esos son los principios bajo los cuales nos vamos a regir. Vamos a realizar todo lo que sea necesario y con todos esos ahorros que tengamos es como nosotros pensamos llegar a más programas sociales.

Me he comprometido en grandes temas como el de ni un niño más descalzo. Hemos hecho el compromiso de que las personas discapacitadas y los de la tercera edad los sábados y domingos tendrán el servicio de transporte público gratuito; hemos hecho el compromiso muy serio y formal de hacer la ciclovía de Mochis a Topolobampo.

La educación es algo muy importante y nosotros vamos a tratar de que en la ciudad todos los espacios públicos tengan internet, vamos a lograr que también sea en la zona rural.

¿Qué distinguirá a su gobierno?

Primeramente va a ser el primer gobierno de la transformación aquí con nosotros, un gobierno muy cercano a la gente que eso ha sido siempre mi primicia y me ha caracterizado. Yo les he dicho a mi síndica procuradora y regidores que se acostumbren porque yo trabajo de lunes a domingo, así lo he hecho siempre. No tengo sábados ni domingos. Mi hobby es estar atendiendo a la gente.

¿Por qué un Ahome parejo?

Porque Ahome no está parejo. En la sindicaturas viven de una forma, las colonias viven de otra forma y eso no puede ser. Parte de lo que quiere nuestro partido y nuestra filosofía de vida es que ese nivel que tienen los grandes empresarios al bajo nivel que tiene el pueblo sea lo más corto posible, que haya una interacción entre ellos, donde toda la gente del pueblo pueda tener una mejor calidad de vida pero que participe el sector empresarial.

Por eso es que hay que ayudarles a que se detone la economía y que obviamente incorporen a esta gente que es la que quiere tener mejores.

¿Cómo cierra su campaña?

Tenemos una reunión con otros candidatos. Mañana (hoy) al mediodía voy a Culiacán con el futuro gobernador a acompañarlo en su cierre de campaña.

¿Está satisfecho del trabajo de campaña?

Muy satisfecho la verdad, muy contento, el gran cierre que tuvimos ha sido de los mejores eventos que ha tenido el futuro gobernador dicho por él (Rubén Rocha Moya), por su equipo, por su gente y eso nos da una satisfacción. Encontramos en él un gran aliado y lo dijo públicamente; entonces, nosotros esperamos pagarle esos reconocimientos que ha tenido y esos compromisos el día de la elección y que el día de mañana se los tengamos que cobrar en un sentido figurativo con mayores recursos para solucionar los problemas.

¿Se ha sentido cobijado?

Mucho, primeramente por Morena, obviamente por toda la familia Morena, que es del municipio, y no se diga por el propio candidato, incluyendo a su familia, que han tenido mucho contacto con mi esposa, con mis hijos. Han estado trabajando en eventos y no se diga con los hijos de él, con quienes hemos tenido mucho contacto.

¿Qué les dice a los ahomenses?

Que voten por Morena, que voten por el Partido Sinaloense, que voten por el doctor Rubén Rocha Moya, por los diputados locales, federales, y por Gerardo Vargas para la presidencia municipal, por la simple y sencilla razón de que tenemos la experiencia, la cercanía con ellos y la posibilidad real y la solución a lo que aqueja al municipio, no sólo son palabras. Somos hombres de resultados que hemos hecho compromisos con la sociedad y estamos seguros de que en esa línea de mando que vamos a tener con el presidente la República, la gubernatura, el Congreso de la Unión y el Congreso local, lo vamos a lograr.

Gerardo Vargas Landeros, candidato a la alcaldía de Ahome por Morena-PAS. Foto: Libertad Montoya/ Debate

EL PERFIL

Nombre: Gerardo Vargas Landeros

Trayectoria: Durante muchos años ha tenido la oportunidad de ocupar algunos cargos en la función pública; entre ellos la gerencia administrativa y financiera de la Junta de Agua Potable de Mazatlán, subdirector del Instituto de la Vivienda en Sinaloa, gerente general de la Japama, diputado federal, secretario de Gobierno en Sinaloa.

Propósito principal

Desde el inicio de sus aspiraciones, el candidato a la alcaldía de Ahome por Morena-PAS sostuvo que su intención es abonar a la mejora del municipio; reconoce las necesidades y las problemáticas que existen.

Reactivación completa

Gerardo Vargas Landeros dice que es necesario crear estrategias que mejoren la calidad de los ahomenses, poniendo por frente la necesidad de crear más y mejores empleos así como los servicios.

Recobrando la confianza

El abanderado de Morena-PAS dice que es necesario que la ciudadanía confíe en el gobierno, pero sobre todo que en todo momento sea parte fundamental de las acciones de la administración.

Frases cortas

-¿Andrés Manuel López Obrador?

El mejor presidente de México

-¿México?

Mi gran país

-¿Sinaloa?

Mi bello estado

-¿Ahome?

Mi casa, mi hogar

-¿Seguridad?

Problema a atender de manera permanente

-¿Corrupción?

Hay que vencerla desde el primer día

-¿Transparencia?

Será parte sustantiva de mi gobierno

-¿6 de junio?

El día que los vamos a correr, el día que va a entrar la Cuarta Transformación en Ahome

-¿Servicios públicos ?

Eje central de mi gobierno

-¿Pandemia?

Afortunadamente vamos de salida

-¿Elecciones 2021?

Es la gran oportunidad para que podemos gobernar Ahome.

-¿Jóvenes?

El presente que tenemos que atender de ya

-¿Deporte?

Grandes compromisos con deportistas hombres y mujeres.

-¿Educación?

Lo más importante que necesita un pueblo, ser un pueblo con educación suficiente

-¿Cultura?

Muy valiosa la cultura en pláticas formales con ellos

-¿Familia?

Mi columna vertebral, mi todo