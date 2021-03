Quirino Ordaz Coppel pone en marcha programa de rehabilitación de calles en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El gobernador Quirino Ordaz Coppel en respuesta a las gestiones de la presidenta provisional de Ahome, Socorro Calderón, puso en marcha el programa de rehabilitación y acondicionamiento de ocho vialidades y bulevares de Los Mochis, trabajos en los que se invertirán aproximadamente 10 millones de pesos, con recursos cien por ciento del Gobierno del Estado en apoyo al Ayuntamiento.

El Gobernador de Sinaloa se trasladó en compañía de la alcaldesa y del secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo, al bulevar Antonio Rosales para dar el banderazo de inicio de los trabajos a la maquinaria que ya se encontraba en el lugar, para proceder de inmediato a las labores de bacheo del asfalto.

Ordaz Coppel destacó que existen 47 puntos críticos en ocho bulevares, los cuales serán rehabilitados para dejarlos en condiciones óptimas de tránsito, de funcionalidad y movilidad.

“Esto urgía, esto no aguanta rollos, tiene que hacerse realidad, son muchos puntos críticos que van a ser atendidos. No es la gran obra pero sí son pequeñas obras de mucho sentido para la movilidad del tránsito aquí en Ahome. No lo merecen los ahomenses tener las calles como están de lastimadas, por eso es importante darle una bacheada muy sólida para que queden en buen estado”, comentó.

Al darle la bienvenida al gobernador del estado, la alcaldesa provisional, Socorro Calderón, le agradeció la rápida respuesta que le dio a esta petición particular de la rehabilitación de los ocho bulevares, que le hizo apenas la semana pasada y que ahora ya está en marcha.

“Rápidamente le llamó al secretario de Obras Públicas e inmediatamente programó el apoyarnos, y yo te digo gobernador, que en lo particular soy tu amiga, y extiendo mi mano, los ahomenses te queremos y respetamos mucho, y vamos a trabajar juntos en lo que estoy en este gobierno”, dijo.

Cabe destacar que en los 18 municipios el Gobierno del Estado ha invertido más de 620 millones de pesos en un total de 3.4 millones de metros cuadrados de reencarpetado de calles.

Las vialidades a rehabilitar son: