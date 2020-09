Quirino Ordaz se compromete a ayudar a pescadores de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Consciente de que el sector pesquero es uno de los más vulnerables y quizá el que más dependencia de la burocracia, el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel se comprometió a tocar las puertas de la Conapesca para que se les adelante el levantamiento de la veda de camarón en el centro y norte del estado.

“Estamos viendo con la Conapesca, pero no he tenido acercamiento con ellos. No dejaremos de tocar la puerta, lo que no podemos dejar de hacer es tocar la puerta”, señaló.

El mandatario estatal dijo coincidir con los pescadores quienes argumentan que esperar para finales del mes para iniciar con la actividad les ocasionaría serias afectaciones al no encontrar camarón.

“Sí coincido que hay que ayudarlos y que hay que apoyarlos por la economía. Tenemos que verlo con la Conapesca es la autoridad competente. A mí me toca gestionar, tocar la puerta, pero realmente se tiene que considerar la voz de ellos”, indicó.