Quirino Ordaz supervisa obra de 60 viviendas para desplazados en Choix

Choix, Sinaloa.- “Estas son verdaderamente las causas que un Gobierno no puede dejar de atender”, dijo el gobernador Quirino Ordaz Coppel durante la supervisión de la obra de 60 viviendas para desplazados por la violencia en Choix.

Acompañado de su esposa, Rosy Fuentes; el secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo, y el director de CVIVE, Noé Heredia Ayón, el gobernador de Sinaloa acudió a Choix para ver el avance que llevan las viviendas en las que se invierten 10 millones de pesos.

“Es muy fácil decir: ‘híjole, es que no hay terreno, no hay recursos’. Yo nunca lo dudé y fue algo que nunca en la historia de Sinaloa se había dado, no se había dado que un Gobierno apoyara a los desplazados ni con terrenos, menos con vivienda, sí con despensas porque esas se dan, esas ahí están y pareciera que con eso resolvieras un problema, eso es lo que les daban, apoyos, despensas, cobijas, sábanas”.

Precedente

Añadió que este programa de viviendas para desplazados es un precedente en su Gobierno.

“Es un precedente importantísimo porque ahí está, son realidades, no vinimos a prometer, venimos a checar que se esté haciendo, que esté avanzando, sobre todo, verlos a ustedes directamente aquí a los ojos, y eso es lo que a mí y a Rosy nos llena de satisfacción, poder ver que no nada más son casas por hacerlas, son buenas casas, ahí está el material”.

Agregó que estas también cuentan con el espacio suficiente por si alguien en un futuro quiere ampliar o hacer algún agregado especial a su vivienda.

El alcalde de Choix, Omar Gill Santini, pidió al gobernador que los apoyara también con los servicios como drenaje y agua, a lo que Ordaz Coppel se comprometió.

“Lo vamos a hacer, no hay duda de eso”, expresó mientras era ovacionado con aplausos de las familias beneficiadas con las viviendas.

Quirino Ordaz Coppel manifestó que también en Mazatlán se están edificando 50 viviendas, y en Salvador Alvarado se está introduciendo drenaje y agua en estas casas para que las familias cuenten con servicios de calidad.

De esta manera, el Gobierno de Sinaloa ha invertido 52 millones de pesos en la construcción de 110 viviendas (60 en Choix y 50 en Mazatlán) y mil 300 lotes para edificación de más viviendas en todo el estado, incluyendo Salvador Alvarado y Guasave.

El gobernador reconoció la gallardía y el coraje que tienen estas familias para sacar adelante a sus hijos.

“El Gobierno lo que está haciendo es darles los medios para que tengan la protección y la seguridad de contar y de tener un patrimonio”.

Por su parte, Noé Heredia, director de la Comisión de Vivienda (CVIVE), especificó que en este espacio de tres hectáreas están en proceso 60 viviendas, de las cuales 40 están al 90 por ciento, 10 al 80 por ciento y el resto al 50 por ciento; y que al final de este mes estas viviendas se estarán concluyendo ya con el cableado y los accesorios que lleva este pie de casa.

Quirino sienta un precedente en la ayuda a los desplazados

Esperanza Hernández, líder de desplazados por la violencia en Choix, dijo que Quirino va a quedar en la historia como el primer gobernador que atendió el grave problema de desplazamiento obligado interno, y no solo nacionalmente, sino internacionalmente, porque todo lo que se hace, y no se hace, se informa a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.