Quirino afirma que “No hay municipio preferido”

Los Mochis, Sinaloa.- “No a mí me gusta todo Sinaloa, lo dije desde un principio que no iba haber municipios por encima de otros y ya ha quedado acreditado, el honor es con resultados y con obras y ahí están, no hay municipios preferidos todos, somos uno, Puro Sinaloa”, así respondió el gobernador Quirino Ordaz Coppel al ser cuestionado sobre la deceleración que hiciera hace algunos días el alcalde de Ahome Manuel

Guillermo Chapman Moreno.

Cabe recordar que fue durante la Sesión Extraordinaria de Cabildo del pasado martes, cuando el funcionario municipal hizo alusión a que al mandatario estatal le gustaba ir Ahome pero más a El Fuerte “por obvias razones”.

Ante esto, Ordaz Coppel anunció que este sábado estará en el municipio de Ahome realizando nuevamente una jornada de apoyo Puro Sinaloa la cual se llevará a cabo en la Sindicatura de Higuera de Zaragoza.

Nuevamente mañana ahí estaremos en el municipio de Ahome, contentos y sobretodo, en una jornada de apoyo y vamos a iniciar también otras obras”.

Sin recibir estudio

En ese sentido, comentó que aunque ya le fue autorizado al alcalde la solicitud de préstamo de 40 millones de pesos para supuestamente atender el problema de socavones, el gobernador dijo que en realidad desconoce si el cien por ciento de los recursos serán destinados para este tema pues agregó, hasta el día de hoy, Chapman Moreno sigue sin darle el estudio de este problema que le solicitó luego de la tragedia del joven que murió aplastado por el camión que cayó en un socavón.

“Vamos a ir viendo, cómo dije voy a conocer la propuesta que él (alcalde) me haga para ver cuánto de ese crédito le van a meter al tema de socavones y que el estado le meta otra parte. Mañana estaré ahí, entonces creo que habrá oportunidad de platicar y hacer el compromiso y meterle duro sobre todo lo que la gente quiere acción resultados y obra e ir eliminando el tema de los socavones”, enfatizó.