Quirino arranca trabajos de carretera a Chinobampo

El Fuerte, Sinaloa.- El gobernador Quirino Ordaz Coppel puso ayer en marcha la tercera etapa de la carretera El Fuerte- Chinobampo e inauguró dos vialidades en la cabecera municipal con una inversión de 15 millones 452 mil pesos.

Se trata del inicio de 3.5 kilómetros de pavimentación de la tercera etapa del tramo San Lázaro-Chinobampo con una inversión de 9 millones 997 mil pesos, e inauguración de las calles “Gustavo Gómez Pedrozo” y “Francisco Ruiz Nieblas” con una inversión de 5 millones 453 mil pesos.

En el acto estuvo acompañado por la alcaldesa Nubia Ramos, representantes populares y de la sociedad fortense.

EMPLAZAMIENTO

Entrevistado en la gira por Choix y El Fuerte, el gobernador amenazó a las constructoras con retirarles las obras que ya tienen adjudicadas, en caso de que no cumplan con la calidad de los trabajos y los tiempos comprometidos para su ejecución.

Del mismo modo emplazó al secretario de Obras Públicas de Sinaloa, Osbaldo López Angulo, para que vigile los tiempos de la ejecución de las obras en el estado con advertencia de que si no cumple con su función se va a ir del cargo.

Dijo que si bien es cierto en este momento se tiene en Sinaloa la temporada de lluvias, esto no es impedimento para que se cumplan con los tiempos de ejecución de las obras, ya que para eso se realizan los proyectos y los programas de obras.

La calle que se está pavimentando en el ejido Constancia registra un marcado rezago, lo que causó molestia en el gobernador. (Foto: EL DEBATE)

RETRASOS

Ordaz Coppel dijo que en los recorridos de supervisión que realiza por los diversos municipios del estado observa que las obras van lentas.

“Por eso a veces caigo de sorpresa. Avisé que venía y quería ver el avance en las obras y las veo lentas y eso a mí me preocupa y vamos a exigirles a las constructoras y si no cumplen que se vayan”.

Señaló que en algunos lugares las obras están retrasadas y si bien se tiene el tema de las lluvias, esto no justifica que no se cumplan en tiempo y forma porque hay un compromiso, además de que no es les está dejando de pagar.

SE VAN

“Si no cumplen se les va a sancionar y si no cumplen que se vayan”, insistió.

Cuestionado sobre si la advertencia hecha para que cumpla la función de supervisión de las obras adecuadamente era nada más para el secretario de Obras Públicas, Ordaz Coppel reafirmó que el llamado es para cualquier funcionario de su administración que no cumpla con su responsabilidad.

“El secretario es un buen hombre, pero tiene que cumplir el compromiso puntual en tiempos de la gente que está contratada para cumplir con los contratos”.