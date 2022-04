Quitan toldos de negocios de la calle Zaragoza en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de limpiar las banquetas en pro de un verdadero ordenamiento de la vía pública, la mañana de este martes iniciaron con el retiro de los toldos que se encontraban ubicados en los negocios de la calle Zaragoza en el tramo de Marcial Ordoñez y Cuauhtémoc, en la ciudad de Los Mochis.

Al respecto, Jaime Romero Barreras, secretario de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología comentó que iniciaron con esta vialidad porque fue recientemente rehabilitada; sin embargo, estas acciones se extenderán a otros puntos de la ciudad.

"La instrucción del presidente Gerardo Vargas es hacer Los Mochis de nueva cuenta la ciudad Esmeralda y eso no sólo abarca arborización sino es todo el entorno, hacer avenidas transitables sin baches, sin trampas mortales, con señalamientos y muy importante las banquetas que tienen que ser peatonales no áreas comerciales. Lo que estamos haciendo es reparar las banquetas quitando los hoyos, quitando las techumbres que hay y los puestos semifijos porque para eso hay lugares establecidos, el comercio no pueden estar en la calle".

En ese sentido, el funcionario municipal reiteró que el quitar estos toldos y la mercancía que por muchos años invadían las banquetas es permitir el libre tránsito de los peatones y mejorar a su vez la imagen.

“Ya no hay vendimia en la calle, los comerciantes ya no pueden sacar su mercancía a las banquetas, tienen que vender dentro de sus locales como debe de ser, todas esas techumbres que afean la ciudad se van a quitar para que el locatario pinte su fachada, se vea bonita pero la banqueta esté libre”.

De igual forma, sostuvo que en estas acciones se tuvo apertura y entendimiento tanto de los propietarios de los locales como los mismos arrendatarios en el entendido que en la banqueta no debe de haber mercancía.

“En este momento se está haciendo el inventario de cuántos toldos existen y en el caso de uno en especial que es una taquería que también se salió a la banqueta, todos se van a quitar, nos van a quedar en este tramo algunas casetas pero ya les dijimos que va haber modificaciones también”, indicó.

Por último, adelantó que la intención es hacer el mismo retiro de toldos y mercancía en aquellos puntos en donde las banquetas se vean obstruidas.

“La intención es que Los Mochis se vea bonito. La idea es ir a otros lugares, arrancamos aquí porque arreglamos la calle y de ahí iremos avanzando por otros puntos de la ciudad”, enfatizó.