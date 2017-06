“Quitar los álamos es quitar la esencia de la ciudad”

La tala inmoderada de árboles, especialmente de álamos, es responsabilidad compartida entre sociedad y autoridad, consideró el arquitecto Antonio López Gamboa, ya que los constructores y empresarios, con anuencia de la autoridad, son los que construyen la parte sur de la ciudad eliminando todo lo que tienen a su paso.

“Todo aquello que caracterizaba al Mochis antiguo lo están desapareciendo y quitándole la esencia a la ciudad. Ya se desapareció el ingenio azucarero, la colonia Americana y lo circundante. Desaparecieron los drenes que circundaban a la ciudad y están fincando arriba de ellos y están desapareciendo también las alamedas que caracterizaban las orillas de los canales y que se encontraban en la periferia de la ciudad”, explicó el arquitecto urbanista y director de Obras Públicas en el periodo de Ernesto Álvarez Nolasco.

Dijo que es necesario hacer conciencia sobre la necesidad de preservar la flora característica de la ciudad y, de ser posible, legislar, de tal forma que la autoridad municipal tenga instrumentos para detener la tala inmoderada e irracional de estos árboles que caracterizan a la ciudad.

Foto: El Debate

Exhorto

López Gamboa reconoció que este mismo problema se revive cada tres años con las obras que realiza cada administración municipal, por lo que exhortó a la actual administración a retomar el tema de la conservación de áreas históricas y flora de nuestra ciudad.

“Debemos tomar conciencia de lo que estamos haciendo, que no talen, no saqueen, por aprovechar los terrenos, no saben que le estamos quitando mucho interés a la zona y nosotros como profesionistas, que somos lo que construimos, demostramos irracionalidad al hacer este tipo de actos”.

Deben reponer árboles

El profesor de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Occidente, Hugo Benigno Rodríguez, reconoció que la pérdida de un árbol es una pérdida para todos y dejó en claro que en estudios de manifestación de impacto ambiental debe reponerse toda área verde destruida.

“Si ellos tienen la voluntad de reponerlo, debemos dar la oportunidad de que lo hagan, pero independientemente, deben saber que no todos los álamos representan peligro y destruirlos es sin duda un daño al medio ambiente”, agregó.

Explicó que un álamo, cuando está mayor, puede representar peligro, toda vez que el centro del tronco no tiene el soporte suficiente y podría caer, pero dejó claro que álamos con estas características no están dentro de la ciudad.