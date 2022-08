Ratifican cese de policías de Ahome acusados de extorsión

Los Mochis, Sinaloa.- Como improcedente resolvió la Sindicatura de Procuración de Ahome el recurso interpuesto por dos agentes municipales por la resolución emitida previamente por la Comisión de Honor y Justicia en relación al cese de los mismos al ser considerados como responsables de extorsión.

El caso fue expuesto por Cecilia Hernández Flores, encargada del área, quien explicó que los acusados se manifestaron en contra de la resolución emitida el pasado 13 de julio del 2022 en donde se les notificada sobre su salida definitiva de la corporación municipal.

“La resolución que pongo a este pleno estima declarar inoperante los argumentos expuestos en contra de la resolución dictada, en esencia el caso de estudio versa sobre la conducta desplegada por dos agentes de policía que detuvieron de forma arbitraria a un ciudadano y obtuvieron sus recursos económicos de forma indebida, incluso privando lo de su libertad”, indicó.

La funcionaria municipal explicó que los agravios expuestos por los sancionados son entre otros, que la persona quejosa no notificó su escrito, que al presentar la queja no ofreció pruebas de su parte y que al notificárseles el inicio del proceso no se le entregaron todos los documentos en los que se justificó la acusación.

Cecilia Hernández Flores. Foto: Debate

Añadió que los implicados también alegaron que se desahogaron dos pruebas para mejor proveer sin la asistencia de las partes, que la sentencia no está debidamente fundada y motivada; sin embargo, aseguró que contrario a ello si se dio un debido proceso.

Te recomendamos leer:

“De las constancias del expediente se aprecia que la queja si fue ratificada aunado a que se respetó el principio de equidad entre las partes, que tuvieron el acceso al expediente para preparar una adecuada defensa y el hecho de que existen diversas pruebas en las que se soportó la sanción impuesta en contra y las cuales no fueron combatidas por ellos se resuelve que es procedente el recurso de revisión, son infundados los agravios expresados y se confirma la resolución recurrida”, mencionó.