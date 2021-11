Raúl halló en Los Mochis un trabajo que le ha dado muchas satisfacciones; vende productos naturistas

Los Mochis, Sinaloa.- Raúl Villa Solís, originario de Ciudad Lerdo, Durango, con domicilio en Los Mochis desde hace 25 años y con más 40 años dedicándose a la venta de productos naturistas.

El comerciante dijo que desde que inició a la fecha ha logrado hacer clientes que confían en sus productos porque está probado que sí dan resultados estos productos naturistas.

“Este es un trabajo que me ha dado muchas satisfacciones, debido que a pesar de no es un trabajo para amasar fortunas, sí me dio para alimentar, vestir y dar estudios a mis hijos, es decir, vivo cómodamente”, resaltó.

Raúl Villa aseguró que los diversos productos que vende como el tónico de moringa, que sirve para controlar la diabetes, la baja presión así como el colesterol. “Nosotros no engañamos a la gente, solo vendemos productos que son buenos para la salud de las personas”, subrayó.

El comerciante dijo que inició con la venta de pollitos, después lo combinó con la venta de pomadas, hasta que me salió la oportunidad de vender los diferentes productos naturistas.

Al ser cuestionado sobre si este trabajo le ha dado para mantener a sus familia, dijo que afortunadamente a sus dos hijos pudo darles alimento, vestido y lo que se les ofrezca. “Mis hijos no se dedican a lo mismo que yo, pero mi hija vende ropa, calzado y cosas para el hogar”, resaltó.

El recorrido

Raúl dijo que desde las 07:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente termina de hacer su recorrido para la venta de sus productos naturistas en donde logra ventas hasta de mil pesos, si es que en ocasiones más.

“Este es mi único trabajo, yo soy distribuidor del Centro Botánico Azteca de Cuauhtémoc, Chihuahua, de ahí me mandan todo. No me ha dado por poner mi propio negocio porque así estoy muy a gusto ya que la empresa para la que trabajo económicamente me trata bien si es que llegara a necesitar un dinero extra, pues ya tengo 30 años trabajando para esa empresa”, resaltó.

Asimismo, dijo que recorre todas las colonias de la ciudad de Los Mochis y cuando termina en este municipio se va a Guasave, El Fuerte, Choix y en ocasiones se va hasta Chihuahua.