Raymundo llegó a Los Mochis en busca de mejores oportunidades; su motor es su familia

Los Mochis, Sinaloa.- La presencia de comerciantes de migrantes de diferentes estados del sur de la República Mexicana no es ajena para nadie, ya que en los principales cruceros de esta ciudad de Los Mochis se observan comerciantes de diversos productos.

Raymundo Martínez es originario del Estado de México y es una de las miles de personas que se ven en la necesidad de salir de sus comunidades y pueblos en busca de mejores oportunidades laborales.

Las ventas

Raymundo dijo que se dedica a la venta de sombrillas para la playa, pues en vísperas del periodo vacacional de Semana Santa ofrece su producto.

Leer más: Previenen sobre adicciones a choferes en Los Mochis

“Todo el año me llevo fuera de mi casa, es allá en el Estado de México, ahí tengo que dejar a mi esposa y mis hijos. Cuando hay buenas ventas les envío dinero para su alimentación y para otros gastos que puedan salir”, subrayó.

Asimismo, dijo que su estancia en esta ciudad de Los Mochis dependerá de las ventas de sombrillas.

“La tirada es estar por lo menos dos semanas aquí y si no vemos que haya ventas, pues nos regresamos de donde venimos, ya que así es el comercio, a veces es bueno, pero también no repunta”, subrayó.

Jornada laboral

Raymundo dijo que todos los días recorre a pie por lo menos 5 kilómetros a la redonda, ya que las ventas no han sido buenas, pero que aun así se esfuerza para salir adelante.

“No nos queda otra que aguantar, no importa que no haya ventas, tengo que salir todos los días a buscar el sustento, sobre todo pensando en mi familia, ya que además de que no tenemos dinero, no estoy con ellos, pero también eso me motiva a seguir adelante”, resaltó.

Raymundo dijo que las sombrillas tienen un costo de 500 y 550 pesos. Hay personas que sí las llevan, pero hay otras que quieren pagar 300 o 200 pesos, pero ese ya no es negocio porque apenas se recuperaría la inversión.

Leer más: Turismo municipal supervisa los centros ceremoniales de Ahome

“Mi paga depende de las ventas, pues llevo una comisión por cada sombrilla, es por eso que no puedo venderlas muy baratas como la gente quiere, creen que porque venimos del sur nos quieren imponer sus precios, ya que hay personas que se molestan porque no se les hace el descuento que ellos quieren”, expresó.