Reabren área de neonatos en el hospital general

Los Mochis, Sinaloa.- El secretario de Salud, José Narro, y el gobernador Quirino Ordaz entregaron la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Los Mochis, obra que tuvo una inversión de 21 millones de pesos.

Estos trabajos se hicieron tras el lamentable fallecimiento de ocho recién nacidos en estado de prematurez extrema, lo que provocó la visita de José Narro al Hospital General de Los Mochis en julio pasado, cuando se conformó un equipo de investigación de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios con el comisionado Julio Sánchez y Tépoz al frente.

Ayer, el gobernador Quirino Ordaz Coppel acompañó al secretario de Salud del gobierno federal, José Narro Robles, a un recorrido por el nosocomio, marco en el cual fue entregada esa unidad de neonatos, la más moderna y funcional del noroeste del país, donde se han invertido 21 millones de pesos de un total de 41 millones programados para este nosocomio.

En el acto, José Narro calificó al gobernador Quirino Ordaz como un servidor público que no deja de pedir y gestionar por su gente, con gran sensibilidad y que plantea el problema y contribuye a la solución.

“Estoy constatando que el compromiso que hicimos junto al gobernador se está cumpliendo. Aún faltan cosas pues es un tema permanente, pero estaremos en contacto constante”.

Espacios. Los espacios fueron mejorados para estar en condiciones de higiene. (Foto: EL DEBATE)

Narro Robles hizo un reconocimiento al valor humano que hay detrás de una infraestructura física en este hospital.

“Los ladrillos importan, el equipamiento es importante, pero más importante aún son sus trabajadores; los servicios de salud no son nada sin ellos; sigamos juntos todos por el General”.

Asimismo, el secretario de Salud se comprometió a mejorar las condiciones de los quirófanos con la instalación de aires acondicionados.

Atención. Los recién nacidos con problemas de prematurez son colocados en las incubadoras para su recuperación. (Foto: EL DEBATE)

Se cumple lo que se promete

En su intervención, el gobernador de Sinaloa expresó que Narro es un hombre de palabra que cumple lo que promete, y eso, consideró, tiene un valor incalculable, pues “es lo que marca la diferencia para que la gente retome la confianza”, al tiempo que aplaudió la muestra de compromiso del funcionario federal, pues consideró que a pesar del intenso trabajo que tiene por todo el país, le dio especial atención a Sinaloa, siendo esta la tercera vez que visita la entidad.

“Esto es muestra del trabajo profundo que en conjunto con Cofepris realizó la Secretaría de Salud del Gobierno de la República, muestra inequívoca del compromiso que el presidente Enrique Peña Nieto tiene con nuestro estado”.

Tecnología. La unidad tiene un equipo de primera para realizar los estudios a los recién nacidos. (Foto: EL DEBATE)

El mandatario estatal advirtió que los lamentables hechos ocurridos en este lugar dejan la lección de anticiparse a no dejar que ocurran cosas como las sufridas en julio.

“Haremos nuestro mejor esfuerzo con el apoyo de José Narro, el presidente Enrique Peña Nieto, con quienes caminaremos para dar mejor dignidad y seguir equipando a los diferentes centros de salud de Sinaloa”.

Asistieron a este evento el comisionado de Cofepris, Julio Sánchez y Tépoz; el presidente municipal Álvaro Ruelas Echave; el director del Hospital General de Los Mochis, Javier Salcido Castro; el comisionado Estatal de Coepriss, Ignacio Zavala; el diputado federal Bernardino Antelo Esper y los diputados locales Fernanda Rivera, Guadalupe Iribe, Marco Osuna y Jesús Antonio Marcial Liparoli, entre otras personalidades.

Condiciones. El área de espera de atención quedó en mejores condiciones. (Foto: EL DEBATE)

Accesible

En su visita, el secretario de Salud, José Narro, concedió una entrevista a EL DEBATE en la que habla de las condiciones del sector salud y abordó el tema político.

¿Cómo se siente?

Contento de estar aquí, pero con el recuerdo de algo triste y difícil, algo que no nos gusta que pase, pero que desafortunadamente sucede, pero con la satisfacción de ver que hemos cumplido. Ha habido un gran trabajo del Gobierno del Estado y de sus colaboradores, y por supuesto nuestra participación. Acabo de recorrer casi todas las instalaciones que fueron remodeladas y estoy verdaderamente contento y sorprendido del avance y la rapidez.

El tema de salud es muy sensible y se le tiene que apostar más. ¿Será así?

Lo digo y lo repito, el bienestar de la gente tiene que ver con la salud y mi frase es “la salud no es todo, pero sin salud no hay nada”. La salud es fundamental, por eso celebro que el gobierno la tenga como prioridad. Me parece que es uno de los grandes detonadores del desarrollo personal, humano e individual, pero también de manera muy importante del progreso colectivo.

¿Cómo está el sector salud en México?

Estamos mucho mejor de lo que estábamos hace años, pero todavía tenemos retos y desafíos muy importantes. En materia de salud siempre se puede estar mejor. Antes enfermaban y morían de infecciones transmisibles parasitarias, ahora son más las enfermedades crónicas, pero cuando uno se compara con otros países, cuando uno reduce las posibilidades que se tendrían, en muchos de esos indicadores nos falta mucho todavía por avanzar.

Se avanzó en tema de prevención, detección y combate de enfermedades, ¿y en infraestructura?

Se le ha apostado correctamente a las dos cosas, tenemos que prevenir pero también tenemos que atender a la gente y hoy México cuenta en el Sistema Público de Salud, hay una gran infraestructura que no teníamos. Tenemos 23 mil unidades de atención ambulatoria, mil 400 hospitales y un gran ejército de trabajadores al que reconozco. Se incluye a la población atendida por seguridad social y por los servicios estatales y federales para población no derechohabiente; entonces, francamente es muy impresionante lo que se ha hecho.

¿Sinaloa cómo se encuentra en ese tema?

Es un estado que tiene muy buenos indicadores y uno tiene que partir de lo que decía: siempre se puede estar mejor. Sinaloa tiene buenas condiciones y puedo decir que hay muy buenas posibilidades de avanzar. Lo que tiene hoy este hospital de Los Mochis es muy diferente a lo que tenía en julio de este mismo año, y sobre todo el ánimo de la gente.

¿Cómo está José Narro Robles, sobre todo ahora que se le menciona como uno de los aspirantes más fuertes para la Presidencia de la República?

Nunca he llegado a un cargo pensando en el siguiente, nunca es nunca, y esta no es la excepción. Siempre he pensado que cuando uno toma una responsabilidad del servicio público tiene que cumplir y si en razón del cumplimiento de su tarea se reconoce el trabajo, pues es fantástico. Si se piensa que puedo tener oportunidad en otra tarea, qué maravilla para mí.

Cuando he escuchado las menciones, porque no puedo decir que no las he escuchado, tengo que decir que me llena de satisfacción y de orgullo, pero también de compromiso. Cuando en algún sitio alguien que yo no conozco me detiene y me hace un comentario, me siento de maravilla.

¿Agradecido entonces de que se le mencione para el 2018?

No agradecido, muy, muy agradecido. Tengo muy claro de lo que representa una responsabilidad de ese tamaño. Le puedo decir que lo que he tratado de hacer es mi trabajo y no voy a hacer algo diferente a eso. Yo tomé un compromiso con el presidente Peña cuando me invitó y sigo manteniendo el compromiso con él, con su gobierno y con la gente.

¿En dónde estará después del 2018?

Mi pasión ha sido el servicio público y eso me ha llevado a decir que un servidor público que no siente pasión y compromiso no es un servidor público. No todo en la vida es servicio público, por supuesto; hay muchas otras tareas a las que uno puede dedicarse, pero si uno escoge esta responsabilidad, pues tiene que sentir esa pasión y trabajar con esa pasión y ese compromiso.

¿Se visualiza seguir abonando al desarrollo del país desde la Presidencia?

Todo lo que yo pueda hacer por México lo voy a seguir haciendo, desde la trinchera en la que yo pueda contribuir a mi país lo voy a hacer. En la parte política le diré que soy de los que están tranquilos, de los que saben que se tienen que esperar, de los que reconocen que hay definiciones que se tienen que tomar y que cuando lleguen los tiempos, cuando haya reglas, cuando exista convocatoria, de manera muy responsable diré si estoy en la posibilidad de ayudar, o si es mejor buscar el apoyo desde otras trincheras, entonces lo haré.

¿Está listo?

Siempre he dicho que lo importante no es estar en las listas, sino estar listo y creo que uno en la vida se va formando al trabajar. Si estoy listo o no la valoración la tiene que hacer México, quienes participamos en un partido político tenemos que esperar a que desde ese partido se puedan tomar las definiciones.

Al interior del PRI se le menciona como uno de los posibles aspirantes, ¿ha tenido ya una plática al respecto con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto?

Sobre ese tema no he platicado, con el presidente de México yo no he platicado al respecto de ese tema político, pero cuando tengamos las definiciones lo hablaremos, antes no.

Mientras ¿qué hará José Narro?

Seguir trabajando y seguir viniendo a Los Mochis de todas las partes de las que yo pueda estar porque ese es mi interés y mi compromiso, todo el tiempo estoy en materia de salud trabajando con toda intensidad.

¿Cuál es el referente político que tiene de Sinaloa?

Este es un gran estado. Soy Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Sinaloa y me siento muy cerca de esa universidad y de los universitarios. Mi referente es que soy puro Sinaloa. Me siento arropado y muy a gusto, como en mi casa; es un estado maravilloso el que ustedes tienen, con mucho desarrollo, mucho por venir.

Hace algunos días habló de que un pajarito le dijo que el PRI habrá de ganar en el 2018, ¿en esta predicción se cuenta José Narro?

Me cuento en el PRI, y como me lo dijo un pajarito que es muy acertado, yo voy a ganar con el PRI porque yo seguiré estando en él. Desde que yo era joven he sido muy cuidadoso cuando he tenido otras responsabilidades. Siempre he pensado que los partidos políticos tienen que estar fuera de las universidades; cuando fui miembro militante renuncié a la Universidad Nacional y cuando fui rector dejé de participar en actos políticos, y le consta a mi comunidad.

¿Tiene entonces usted la suficiente fuerza política para buscar ser aspirante en el 2018?

Eso no es lo importante, no es si yo me considero; yo tengo una historia, tengo una formación, experiencia. Ahí está y le toca a otros hacer una valoración yo no he hecho nunca nada por promover mi imagen, ni por hacer algo que me permita estar en una posibilidad. Yo salgo a cumplir con mi trabajo y ninguno de ellos ha tenido que ver con una voluntad personal, ha sido producto de los resultados que uno tiene.