Reactivan trabajos de reparación de colector sanitario en la Leyva

Los Mochis, Sinaloa.- A unos días de que se detectaran algunos inconvenientes en los trabajos que se realizan en la avenida Gabriel Leyva, estos fueron corregidos y, por tanto, la obra se reactivó.

El gerente general de Japama, Guillermo Blake Serrano, dijo que el equipo técnico de la paramunicipal durante su trabajo de inspección se percató que la tubería la estaban colocando en un nivel no establecido en el proyecto, situación que se hizo del conocimiento de la Secretaría de Obras Públicas del Estado para que se tomaran cartas en el asunto.

Procedimiento

“Ellos (autoridades estatales) tomaron la decisión de corregir el problema, afortunadamente se hicieron las observaciones, no me acuerdo las fechas pero no fue mucho tiempo, creo que fue un día jueves y el domingo ya se tomó la decisión de detener los trabajos. Esto fue rápido desde que se hizo la observación hasta que se tomó la orden de suspender la obra y hacer la corrección, lo que están haciendo ahorita”.

Apertura. Abren a la circulación vehicular la avenida Indepen-dencia para mayor fluidez al tránsito. Al día de hoy el tramo de Leyva entre Juárez e Hidalgo presenta buen avance. Foto: EL DEBATE

Sobre si esta irregularidad en los trabajos es producto de una negligencia, el funcionario municipal comentó que no se atreve a llamarlo como tal; sin embargo, reiteró que afortunadamente y con el buen trabajo de inspección que se tiene en la obra, esta falla se detectó a tiempo y se pudo corregir.

“No pudiera decir que fue o si fue alguna negligencia del contratista, no le sé decir si fue negligencia de alguien porque así como usted me dice que pudiera ser responsabilidad del contratista, también puede ser también del supervisor directo de la obra, pero no le sé decir, aquí lo importante es que nosotros nos dimos cuenta y pudieron repararlo a tiempo”, señaló.

Supervisión. Equipo de supervisión de Japama se percató que los responsables de la obra estaban colocando la tubería a un nivel no establecido en el proyecto, dijo el propio gerente. Foto: EL DEBATE

El Gobierno del Estado quien está haciendo estos trabajos de reparación del Colector Degollado, que una parte se encuentra por la Leyva.

“Una parte del colector Degollado está por la avenida Leyva, el proyecto indica que es desde el callejón Narciso Mendoza hasta el callejón Agustín Melgar por toda la avenida Leyva y ahí se mete hasta el callejón Agustín Melgar hasta la Degollado, donde descarga la línea que viene prácticamente desde Jiquilpan más o menos. Está rehabilitación se está haciendo ahorita entre Juárez e Hidalgo”.

Añadió que la Junta participa en este proyecto únicamente como supervisor y el estado a través de Obras Públicas se encargó del proceso de licitación y contratación de la obra.