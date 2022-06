Realiza la EVA recital de Piano, en su festival de fin de cursos en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- En la Sala Jaime Labastida Ochoa de la Escuela Vocacional de Artes (EVA) se realizó el recital de fin de cursos del Taller de Piano, en donde los alumnos de este instrumento, dieron muestra de su talento y lo aprendido en clase frente a los asistentes y su maestro con él cual concluyeron el ciclo escolar 2021-2022.

Alumnos de los diferentes niveles bajo la tutela del Profesor Ramón Adrián Arreola, durante el recital interpretaron bellas melodías clásicas, mostrando los grandes avances obtenidos en este ciclo escolar, al interpretar piezas como “Melodía”, “El cartero”, “La lluvia”, “El buen rey Wenceslao”, “Campanas de escocia”, “Barcos de papel”, “Tambores indios”, “Swans on the lake”, “Cisnes en el lago”, “Patters”, “Lightly row (remar ligeramente)”, “Run away river”, “Canción matinal”, “El hombre de la luna”, “The party”, “Musette”, “Palillos chinos” y “El himno a la alegría”, entre otras.

Este recital contó con la participación de más de veinte alumnos quienes despidieron con este gran concierto el Taller de Piano, contando con la presencia del Lic. Juan Gualberto Vázquez González, Delegado Zona Norte del ISIC y del Doctor Luis Felipe Bernal Hernández, Encargado de la Escuela Vocacional de Artes.

Bernal Hernández, brindó un mensaje de bienvenida a los presentes y a su vez externó que habla muy bien de los padres, de los abuelos, de los tíos y hermanos mayores, cuando hacen un esfuerzo por traer a sus hijos e hijas a sus clases d arte. “Gracias por darles la oportunidad de entender y experimentar la música. En verdad, gracias por eso”, agregó.

El Profesor Arreola, por su parte, expresó el estar muy contento por el resultado obtenido por parte de los alumnos, por su esfuerzo y dedicación durante el ciclo escolar, quienes se prepararon día con día para aprender más sobre música y este instrumento tan versátil como lo es el piano. Comentó también que el arte hace cambios en los niños, les da seguridad, soltura, haciendo que se desenvuelvan más y de mejor manera.