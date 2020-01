Realizarán sesión informativa sobre el proceso y anti fraude de visas de trabajo H2

Los Mochis, Sinaloa.- Para evitar el fraude en el trámite de las visas de trabajo temporal en Estados Unidos, el día jueves 30 de enero a las 16:00 horas en la Sala Auditorio de la Biblioteca Pública Morelos, personal del consulado americano con sede en Hermosillo realizará una sesión informativa sobre el proceso y antifraude de las visas de trabajo H2, informó

Diana Orduño.

La titular de la oficina de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores del municipio de Ahome, mencionó que no se revisarán casos de ninguna naturaleza ni casos particulares, ya que sólo es una sesión informativa al respecto sobre el tema en cuestión.

"Mucha gente quizá quiera acercarse para preguntar por qué les negaron la visa, Pero ellos solamente vienen a informar con respecto al proceso y fraude de visas de trabajo H2, así que si hay aquellos trabajadores hombres y mujeres que deseen saber cuál es el proceso que se tiene qué hacer para obtener esta visa, ahí es el momento de conocerlo", dijo.

Añadió que el evento es totalmente gratuito con la finalidad de que la gente este informada y se eviten fraudes.

La funcionaria mencionó que el personal del consulado se comunicó diciendo que se han presentado diferentes manifestaciones de fraude, por ello se tiene una campaña muy fuerte tanto en redes sociales como en sesiones informativas cada uno de los consulados para decirle a la gente que se acerque al Consulado, que no se acerque por medio de terceros para evitar que sean víctimas de fraude.

Diana Orduño. Foto: EL DEBATE

Trámite de pasaportes

Por otra parte, en cuanto al trámite de pasaportes en esta dependencia, Diana Orduño, comentó que ya subió el número a 90 citados diarios.

"Entramos desde las 7:30 de la mañana, a las 7:50 ya se abre la puerta y cerramos a las 3 de la tarde. Damos el servicio los sábados también para la entrega de pasaportes, para todas aquellas personas que no pueden venir entre semana".

Expuso que se están haciendo entre 60 y 65 trámites diarios cuando antes solo se hacían 50 ó 54.

"Decirle a la ciudadanía que llegue a tiempo porque en esta oficina no tenemos tolerancia y no es porque no querramos dejarlos pasar sino porque tenemos un sistema y una lista que cumplir".

Mencionó que el costo actual por el pasaporte es de 210 pesos en el municipio de Ahome y tardan de 3 a 5 días para entregarlo.