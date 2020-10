Recepcionan 3 denuncias de negligencia durante la contingencia por covid en el norte de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa. En lo que va la contingencia sanitaria por el covid, la Comisión de Derechos Humanos en la zona norte de Sinaloa ha recepcionado de manera formal un total de tres denuncias ante instituciones médicas por actos de negligencia.

Aracely Sepúlveda, visitadora de la Comisión en la zona norte, especificó que se trata de dos denuncias por negligencia médica en contra del Hospital General de Los Mochis y una más contra el Issste; esta última fue turnada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“En el mes de junio recibimos una queja que tiene que ver con negligencia médica. No hemos recibido más quejas en este concepto y una nueva en septiembre que tiene que ver con este agravio. Han sido en contra del Hospital General dos, y una en contra del Issste, son las que se han integrado”, indicó.

En ese sentido, indicó que el hecho de que se haya recepcionado tan poquitas quejas puede atribuirse al buen comportamiento y atención de los pacientes o, en el peor de los escenarios, el desconocimiento o la negativa de los familiares para interponer este tipo de quejas de manera oficial ante la Comisión.

Por un lado, la gente cuando considera que es agraviada y no es atendida oportunamente o hay omisión en cuanto a la atención médica no se quedan callados y en muchos de los casos solicitan orientación.”

Más atención

Agregó que en materia de orientación, o bien asesoría jurídica, tuvieron una importante actividad durante este periodo de contingencia por el covid.

“En el tema de orientación sí hemos dado, más quejas no han presentado porque se les brinda la orientación de que acudan ante los superiores jerárquicos del hospital o a trabajo social y de esa manera se logra, pues, que se le dé la atención. Por otro lado, no creemos que haya muchas quejas por ese sentido, había algunas que porque no había atención oportuna o que el paciente se desesperaba al no ingresar rápidamente al hospital y se le brindaba la orientación”, abundó.

Incluso, dijo que en algunos de los casos la oficina de la zona norte de Derechos Humanos sirvió como gestor ante las autoridades de los hospitales a fin de que se les diera atención médica oportuna y de calidad a los paciente.

Llamado

“Se hacían gestiones para que se le brindara la atención médica y, en ese sentido, se pudo dar la atención médica de nuestra parte. Nosotros tuvimos más actividad en cuanto a la orientación, fue una orientación telefónica pues a partir de marzo que inició la pandemia fueron cerca de 3 meses el tiempo en el que estuvimos trabajando vía telefónica”.

Por último, hizo el llamado a la ciudadanía que se sienta agraviado en sus derechos humanos a fin de que interpongan la denuncia correspondiente, o busquen una asesoría. Los interesados pueden comunicarse al 817-02-25.