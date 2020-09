Rechazan abogados qué Comuna mande a buró de crédito a deudores del predial

Los Mochis, Sinaloa.- El presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa catalogó como totalmente anticonstitucional y terrorífico que el Ayuntamiento de Ahome pretenda ahora mandar al buró de crédito a los deudores del predial.

El licenciado José Luis Polo Fox señaló que definitivamente no hay una justificación constitucional para que la Comuna, través de su tesorera, de este paso.

"Además me parece que en este momento esto sería terrible, ya que estamos en una situación de una crisis sanitaria internacional que ha traído efectos económicos muy adversos, muy difíciles, para toda la población al grado tal que muchas familias no tienen ni para llevar el sustento diario a sus casas, para que ahora un gobierno de esta naturaleza, con medidas impositivas y abusos, aparentemente fiscales, traten de preocupar aún más a la población", destacó.

Criticó la postura que ha sumido en este sentido la actual administración municipal presidida por Guillermo Chapman Moreno.

Lamentablemente tenemos a un presidente municipa que ya no haya de dónde sacar dinero y cómo sabe que al final del camino que ya no se va a reelegir, y también sabe que aún postulandolo cualquier partido no votarían por él por el pésimo gobierno se ha llevado a cabo, básicamente lo que él quiere es en este año Hidalgo, sacar y sacar dinero, y sabe que el dinero que caiga del predial o de cualquier otro concepto, el lo van a mal administrar y en consecuencia se lo van a llevar a su bolsillo.