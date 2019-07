Recibe tratamiento de cáncer y aún así la despiden del DIF Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Cristina “N” es una joven señora a quien hace dos años se le detectó cáncer de mama. Producto de ello, se le extirpó el seno pero aún recibe tratamiento buscando erradicar en su totalidad la enfermedad.

Sin embargo, el pasado viernes, fue despedida del Sistema DIF Ahome en donde laboró por poco más de 8 años; primero como fisioculturista y después de su intervención quirúrgica se desempeñó como intendente de las oficinas centrales de la paramunicipal.

Sentimiento

Con el sentir de impotencia a flor de piel, la vecina de esta ciudad se dijo lastimada por la decisión de los directivos de DIF quienes dice, no pensaron en el daño qe le ocasionaban, pues de su trabajo depende la permanencia en la seguridad social y por lo tanto, la continuidad de su tratamiento que de acuerdo a un documento expedido por el IMSS, debe estar en revisión médica al menos 10 años.

“Me dejarían ni a la mitad de mi proceso, qué voy a hacer, yo no puedo hacer muchos esfuerzos, por eso me cambiaron de fisioculturista a intendencia, para ayudarme. No pensaron en mí, en mi salud, esas gentes no son humanitarias, no pensaron en el daño que me están ocasionando a mí, si hubieran pensado no me hubieran despedido porque ellos saben el problema que tengo”.

Y es que, comentó que desde la llegada de la nueva directora de DIF, Hilda Rodrigo, las condiciones laborales dentro de la paramunicipal, incluso, la calificó como inhumana y prepotente.

Incluso, dejó en entre ver que la decisión su despido fue a petición de la funcionaria.

“Cuando me dijeron que era por el cambio de administración pero ya había pasado por muchas y no me habían despedido, quien me despidió fue la señorita Perla Gaxiola de Recursos Humanos a quien le dije que lo único que me dolía era el seguro porque estaba en tratamiento pero me dijo que no le importaba porque yo podía comprar el tratamiento y le dije que no tenía dinero”.