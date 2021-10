Recibiré una Japama quebrada: Gerardo Vargas Landeros, alcalde electo de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Consciente de que será un reto muy grande, el alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros anunció que fue mayor esfuerzo será en rescatar la Japama y la calidad de servicio que en un momento tuvo.

Entrevistado al respecto, reconoció que sabe que recibirá una Junta de Agua Potable y Alcantarillado quebrada no solo financieramente sino también, técnicamente.

"No la recibí como hubiera querido, como la están entregando ahorita creo que nunca en la historia se había presentado. Está quebrada financieramente, quebrada técnicamente, no hay agua, no hay calidad, no hay presión, ustedes fueron testigos cuando fui a visitarla".

Gerardo Vargas Landeros se refirió a la reciente visita que realizó a las instalaciones de la paramunicipal en donde encontró áreas cerradas, desánimo del personal, ausencia marcada del mismo, entre otras cosas.

"Lo peor que le puede pasar a cualquier empresa pública o privada es que su principal recurso que es el humano es el desánimo y así estaban, es más, estaban las oficinas cerradas, entonces cómo van a resolver los grandes problemas que tienen cuando no están en su lugar de trabajo".

En ese sentido, insistió en que sin duda se reforzarán estrategias a fin de lograr que los ahomenses tengan el servicio de calidad que demanda y que necesitan.

Leer más: Gerardo Vargas Landeros, alcalde electo de Ahome, presenta a su gabinete

"En Japama voy a estar muy pendiente, todos tendremos que poner una gotita de agua para sacarlo adelante, no solo el titular sino todos los funcionarios, no hay imposibles y estoy seguro que lo vamos a lograr, segurísimo que lo vamos a lograr", enfatizó.