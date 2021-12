Recomendaciones de seguridad para las compras de esta época de Nochebuena

Los Mochis, Sinaloa.- Aunque faltan pocos días para Nochebuena y Navidad, las recomendaciones para el cuidado de su dinero o su integridad física que realizan las autoridades de seguridad, si va a salir de compras al Centro Comercial de la ciudad o a las plazas, no sale sobrando.

Primeramente, recomiendan a las personas que si van a efectuar compras esta semana que inicia, en la víspera de los festejos, no llevar mucho efectivo en bolsos de mano o monederos; de preferencia llévelo en las bolsas delanteras de su pantalón o falda, o bien pagar sus cuentas con tarjeta, así no se expone a perder su efectivo en caso de sufrir robo o asalto. De la misma forma, si va a retirar dinero de un cajero, de preferencia hágalo acompañado (más aún si lo hace por la noche), donde esté más iluminado y se asista más gente. Con esto prevendrá sorpresas. Y si son personas de la tercera edad, deberán ir acompañados. Al acudir a las instituciones bancarias a depositar o retirar cantidades considerables (altas) de dinero en efectivo, puede solicitar el servicio de resguardo en la SSyPC, el servicio es totalmente gratis. Los policías le acompañarán hasta el banco o cuando salga de él a su oficina.

Por su parte, las autoridades de Tránsito Municipal hacen el exhorto a los conductores de vehículos, que eviten quedarse parados en doble fila y obstruyendo el carril de circulación, para evitar accidentes y riñas, de lo contrario se le aplicará el Reglamento de Tránsito. Eviten invadir el estacionamiento y rampas para las personas discapacitadas, las infracciones que se les impongan no tienen descuento. Los motociclistas que circulen por el primer cuadro de la ciudad, también deberán hacer el uso del casco protector de seguridad, al igual que su acompañante. No deben viajar más de dos personas (no es vehículo familiar), también deberán portar luces y su placa.

Leer más: Satisfecho el PAN Ahome con el triunfo de Roxana Rubio para dirigir al partido en Sinaloa

Se invita a la ciudadanía a que cualquier anomalía, queja o sugerencia, que tengan, pueden hacerla con los agentes que se encuentran en el Centro Comercial o plazas; ellos vigilan en patrulla, cuatrimoto, bicicleta y pie tierra. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana está para servir las 24 horas del día, atendiendo los reportes con respeto a los derechos humanos de las personas y con proximidad social.