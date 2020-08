Reconocen transgresión al aprobar punto a favor de OPEcología en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El Cabildo, al menos el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno y los regidores que votaron a favor de realizar modificaciones en las cláusulas del contrato de OPEcología a fin de que ésta pueda entrar a operar en Ahome, será acreedor a sanciones de parte de los tribunales, reconoció Angelina Valenzuela Benítes.

La síndica procuradora se mostró preocupada de la decisión de la mayoría del Cabildo al aprobar este punto del orden del día, pues advirtió que esto implica acciones legales que PASA está en su derecho de emprender debido a que se le están violentando sus derechos al existir una suspensión vigente de un tribunal.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

“Ellos están tratando de modificar una parte del convenio, legalizar lo que se incumplió porque si OP no entró es que no ha cumplido los términos y si no pudieron antes pues ahora si porque ven las puertas anchas, en este Cabildo si se puede hacer lo que no debería. Esta situación pudiera desencadenar un proceso jurídico en contra del Cabildo por parte de PASA y yo y quienes votamos en contra nos estamos deslindando de esta responsabilidad porque entendimos que era algo que no debía pasar”, abundó.

Por último, aclaró que no defiende a ninguna de las dos empresas; sin embargo, dejó claro que lo que se busca es que las cosas sean en total apego a la legalidad a fin de evitar caer en una violación de un mandato de un tribunal.

“Lo que trato de decir es que estamos haciendo de forma ilegal las cosas, fue un procedimiento que debió pasarse primero a la comisiones pero nunca pasó el primer paso y hago referencia en la misma sesión de Cabildo para que quede en actas”.

Te puede interesar:

Restauranteros reportan que El Maviri, Ahome se cerró por horas el domingo

Una sinaloense es la jefa de campaña de Joe Biden, candidato a la presidencia de los EEUU

Entregan becas a estudiantes universitarios de Ahome, Sinaloa