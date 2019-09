Reconocen que es difícil terminar con el ‘coyotaje’

Los Mochis, Sinaloa.- Apesar de que existe la inconformidad de los contribuyentes del estado sobre la presencia de “coyotes” en la oficina de Recaudación de Rentas, la realidad es que muy poco se puede hacer para erradicarlos, declaró José Antonio Lugo Guerrero.

El jefe de la oficina reconoció que este problema es histórico; sin embargo, aseguró que su personal tiene claro que la prioridad son los contribuyentes que sacan su turno, que hacen fila.

Sin privilegios

Asimismo, comentó que aun cuando no pueden prohibirle la entrada a la oficina, tienen identificados a estos gestores, a quienes, dijo, se les atiende siempre y cuando tengan un turno previo como cualquier otro ciudadano.

“Hay gestores que sí vienen a realizar trámites de terceros, pero tiene que estar debidamente soportados por un poder notarial. Los trabajadores de Recaudación tienen muy claro que los gestores no son prioridad, que siempre estarán primero los contribuyentes”.

Incluso, comentó que el ciudadano no necesita de la ayuda de ningún “coyote”, pues no tiene disponible descuentos que en muchas de las ocasiones ofrecen.

“El ciudadano no ocupa ningún gestor para realizar sus trámites porque no hay ningún beneficio mayor si lo hacen a través de ellos a que lo hagan de manera personal; al contrario, gastan más porque el gestor les pide algún honorario, pero al final es un tema de ellos y no nos queda más que decirles que estamos en la mejor disposición de atender directamente al contribuyente”, abundó.

Advertencia

De igual forma, el funcionario estatal comentó que este jueves, una vez de la denuncia pública que hicieran algunos contribuyentes en relación a la prioridad que los trabajadores de Recaudación le dan a los gestores, se reunió con los trabajadores, a quienes les solicitó brindar un servicio de calidad.

“No pueden llamar a nadie, ya sea gestor o contribuyente, si no viene con un turno previo y eso está de manera sistematizado, ellos desocupan un contribuyente y tienen que llamar al siguiente de acuerdo a los turnos que les tocan”, precisó.

Para entender...

Denuncian prioridad de “coyotes” en Recaudación

Contribuyentes del estado denunciaron públicamente el pasado miércoles que trabajadores de Recaudación de Rentas dan prioridad a los gestores, mejor conocidos como “coyotes”.

Aseguraron que esperaron hasta 6 horas para ser atendidos, mientras fueron testigos de que la misma persona pasó en repetidas ocasiones a realizar trámites.

Esto causó la molestia entre los ciudadanos, quienes pidieron la intervención del responsable.