Recontratarán a trabajadores del desaparecido Seguro Popular

Los Mochis, Sinaloa.- Con la incertidumbre de haber pedido su trabajo, ex trabajadores del desaparecido programa Seguro Popular ahora INSABI se manifestaron este viernes durante la gira de trabajo del director general del Instituto Juan Antonio Ferrer.

Para cuándo, queremos fechas doctor”, decían las inconformes.

En este encuentro, el secretario de Salud del gobierno del estado, Efrén Encinas Torres, les informó que en un lapso de dos a tres semanas se reasignará al personal al personal perteneciente al anexo 4.

“Les vamos a avisar en breve a ustedes, no se preocupen, todos se van a recontratar, todos los del anexo cuatro. Se hará un contrato correspondiente como se hacía todos los años, yo espero que sea en lo que tarda el proceso administrativo, en unas dos o tres semanas no quiero dar un día para no equivocarme pero esto es un hecho”.