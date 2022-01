Reconvierten otra área del Hospital General de Los Mochis por ingreso de pacientes Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Debido a que el área Covid-19 habilitada en el Hospital General de Los Mochis estuvo al tope con 11 pacientes hospitalizados, se tuvo que reconvertir el área de Medicina Interna a fin de estar en capacidad de recibir a más pacientes por esta enfermedad.

Luisa Reyna Armenta, directora del nosocomio, mostró su preocupación por el incremento en ingresos con este cuadro clínico, pues el estado de salud de quienes han llegado es grave, por lo que, dijo, es necesario tener las condiciones para atender la demanda que llegara a presentarse en los siguientes días.

Necesidades

“Ya hicimos una reconversión de camas porque en el módulo que teníamos de covid nos rebasó. Ayer (miércoles) tuvimos 11 pacientes covid y ahorita tenemos 9 porque una fue trasladada al Seguro Social y otro fue defunción; tenemos 9 pacientes covid en estado severo crítico. La ala que era de Medicina Interna la pasamos a otra ala y dejamos esa para puro paciente covid. Son 26 camas y 9 están ocupadas, la defunción fue el día de ayer en persona adulta”, señaló.

Leer más: Ciudadanía se rehúsa a respetar la sana distancia pese a alza de casos de Covid-19 en Sinaloa

Asimismo, comentó que el rango de edad de dichos pacientes varía; sin embargo, precisó que se trata de mayores de 40 años hasta más de 70 años de edad y quienes en su mayoría están faltantes de la vacuna.

“Todos los pacientes que tenemos internados por covid ninguno tiene su esquema de vacunación; de los 11 que teníamos ayer, 6 estaban sin ningún tipo de vacuna, 5 tenían una dosis, algún otro tenía 2 dosis pero ninguno tenía su esquema completo de vacunación. Les puedo decir que los pacientes que estamos recibiendo, que están hospitalizados en módulo covid, no tienen su esquema de vacunación completo”, asentó.

La funcionaria estatal hizo énfasis en la importancia de vacunarse porque, aseguró, esa la única forma de garantizar que si la persona se contagia los síntomas no serán tan graves, al menos de acuerdo al comportamiento que se está viendo en el mismo Hospital General Jesús Kumate de Los Mochis.

Llamado

Por último, invitó a la ciudadanía a no bajar la guardia, e hizo alusión a que los casos no van a la baja y aunque hay personas que no han tenido síntomas severos, no deja de haber contagios y personas que al final del tratamiento se agravan, como es el caso de las personas que se encuentran hospitalizadas. “Aquí lo importante es no dejar de cuidarnos. Aunque tengamos las vacunas, no debemos bajar la guardia.”

Leer más: La Feria del Bienestar en Ahome no se debe reactivar: Beltrán Verduzco

Datos

12 pacientes llegaron a estar en el módulo Covid-19 habilitado en el Hospital General de Los Mochis.

26 camas se han habilitado en el Hospital General porque no bajan los contagios.

2 personas se encuentran hospitalizadas con la ayuda de equipo de oxígeno y una muríó.