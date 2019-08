Recorren autoridades algunas zonas afectadas por "Ivo"

Los Mochis, Sinaloa.- Con el propósito de conocer de cerca de las necesidades de aquellas familias que viven en estado de vulnerabilidad o bien, que tuvieron serias afectaciones por las lluvias de la tormenta “Ivo”, este lunes el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel junto con algunos funcionarios estatales y el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno visitaron dos comunidades y una colonia popular de Los Mochis.

Se trata de las comunidades de Louisiana en donde el municipio realizó una jornada de apoyos integrales en donde se brindó atención médica y algunos levantamientos de solicitudes; también se visitó el Ejido Gabriel Leyva Solano en donde vecinos pidieron al mandatario estatal atender algunos temas, entre ellos, la red de drenaje y pluvial para evitar inundaciones, en especial, en aquellas zonas bajas.

Ahí, directivos de los distintos planteles educativos, aprovecharon para hacer algunas solicitudes que van desde la construcción del comedor de la escuela primaria Senador Gabriel Ramos Millán.

“Queremos que nos ayude en la terminación del comedor comunitario, nos falta el techo, tenemos las paredes, es una aula grande y nos quedamos en la etapa de las cadenas, es una escuela de tiempo completo. Además falta el equipamiento”, dijo Reyna Elizabeth Valdez Romero, directora del plantel.

Asimismo, Rosario Cital, director de la escuela Secundaria Técnica número 98 de dicho asentamiento solicitó al mandatario estatal su ayuda para la instalación del tendido eléctrico, pues hasta el momento no cuenta con él y las condiciones climatológicas vuelven las actividades en los planteles, casi insoportables, en especial, durante la época de verano.

No tenemos aires acondicionados, no tenemos tampoco rampas y es el primer año en el que tenemos un estudiante con discapacidad motriz y no hay condiciones en la escuela para él”.