"Recorro los surcos cortando las fresas"

Los Mochis, Sinaloa.- Detrás de las deliciosas fresas cultivadas en el ejido 9 de Diciembre, está el arduo trabajo de Guadalupe Corrales, porque las mismas manos que las cosechan, son las que les dan valor.

Nació en Tohayana, Chihuahua, pero hace 42 años abandonó su tierra llena de ilusiones para echar raíces en el municipio de Ahome.

“Me casé y mi esposo se vino en busca de trabajo, fue operador de maquinaria y después jornalero, hasta que murió de un derrame cerebral. Tuvimos cuatro hijos, murieron dos y me quedaron dos varones, uno vive en Hermosillo, Sonora, y el otro en Los Mochis, cerca de mí, vivo con cuatro nietos en el Campo Uno Santa Rosa”.

Se ha ganado la vida surcando los campos de cultivos bajo el sol abrasador. Y a sus 64 años de edad recoge las fresas con delicadeza.

“Desde los 25 años he sido jornalera, he trabajado en la papa, el chile, el tomate, en la fresa. Recoger la fresa es un poco cansado porque las matas son chiquitas y tenemos que estar agachadas, pero ya me acostumbré”.

Llena sus cubetas en minutos, con la habilidad que solo brinda la experiencia.

“Empiezo a las siete de la mañana y termino a la una de la tarde. Mi trabajo es cortar las fresas, también me tocó plantarlas. Le doy la vuelta a cada surco cortando las fresas para llenar las cajitas de cartón, lleno de 10 a 15 cajas, gano 150 pesos por día”.

Entre el rojo vibrante de las fresas, recorre los surcos cosechando el fruto de meses de trabajo.

“Mis nietos ya no quieren que trabaje, pero a mí me gusta, me siento bien, solo me cuido del frío para no enfermarme”.