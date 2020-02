Rectora de la UAIM se niega a pagar aguinaldos

Los Mochis, Sinaloa.- Debido a que la rectora de la Universidad Autónoma Indígena de México, Guadalupe Ibarra Ceceña se negó a pagar a los trabajadores el aguinaldo pendiente, el STASE junto con los empleados de la UAIM decidieron este jueves encadenar las oficinas de la rectoría.

Al respecto, Gabriel Ballardo Valdez, secretaruo general del STASE lamentó la postura de Ibarra Ceceña, quien dijo, no quiso conciliar con la base trabajadora al intentar condicionar este pago hasta que los docentes regresen a las aulas.

Situación que agregó, generó la molestia de los maestros acordando no liberar las instalaciones de la universidad hasta que en sus cuentas no se vea reflejado el pago total del aguinald.

No quieren respetar los acuerdos, le dije que si aceptaba yo iba a hablar con la base trabajadora, ella (Ibarra Ceceña) si tiene dinero, lamentablemente nos quiere condicionar pero nosotros no podemos permitir eso, si no hay una solución, yo estaría aquí el lunes nuevamente para ver si el diálogo se puede dar

En ese sentido, comentó que la UAIM ya recibió 5 millones de pesos provenientes del gobierno Federal, el cual, puede se rutilizado para el pago de los aguinaldos; sin embargo, afirmó que la rectora se niega a hacerlo.

“Yo whatsapié con ella porque no quiso ni venir, dijo que estaba muy enferma que no podía hablar, tampoco nos recibió la llamada. Dinero ya hay que se puede utilizar como se ha hecho antes pero condiciona a que si no se meten a las aulas no les va a pagar y eso no lo podemos permitir, no podemos permitir que nos condicionen algo que no es algo nuevo, es una prestación de siempre”.