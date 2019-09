Recursos para personas con discapacidad siguen sin fluir

Los Mochis, Sinaloa.- Leamsi Cota está a punto de cumplir los 18 años. Padece una discapacidad visual (desprendimiento de retina) desde su nacimiento derivada de una negligencia médica: al nacer de forma prematura, fue ingresada en una incubadora. Como no se tuvieron los cuidados clínicos necesarios al momento de su nacimiento, el oxígeno le causó daños permanentes en sus ojos.

Esto no ha sido motivo para que Leamsi cumpla sus sueños. De hecho, actualmente estudia canto y la educación media superior en Los Mochis. Está a punto de egresar de la preparatoria. Sin embargo, los recursos que le prometieron a principios del año por la Administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador para personas con discapacidad no llegan con la regularidad ni con la fluidez deseada.

«Les diría al Gobierno que no nos dejen de lado, somos personas con discapacidad, pero con ese apoyo contamos con que las cosas se nos hagan más fáciles para nosotros. Tenemos una discapacidad, pero somos personas normales, como cualquier otra, y tenemos los mismos derechos que todos. No es justo que se nos esté excluyendo de esa manera, que se nos esté dejando a lo último».

A principios del año fue censada. Sería hasta abril cuando le llegaría la tarjeta junto con el código de activación. De ahí, Leamsi esperó hasta junio para empezar a percibir el apoyo: «Lo destino, más que nada, para necesidades básicas. Estudio, estoy en mi último año de preparatoria. Lo ocupo para algún gasto que llegue a requerir en la escuela. Si me encargan algún material, lo gasto en eso».

Por otra parte, Martha Limón comentó que su hermana, la pequeña Luz Victoria, de 9 años y con síndrome de Down, fue puesta en lista de espera, por lo que no le llegarán apoyos en el corto plazo: «Desde hace mucho, desde principios de año, mi mamá se anotó, y no le dan respuesta. Desconozco cuál será el monto con el que se le apoyará».

Ilustración: Edith Espinoza

Carencias

Así como a Leamsi y a Luz Victoria, decenas de personas con distintos tipos de discapacidad a lo largo de todo Sinaloa denunciaron que los recursos por parte del Gobierno federal no les han llegado.

Los apoyos serían universales para las personas con discapacidad, según se les prometió por los censores de los denominados Programas del Bienestar, por lo que nunca se especificó que serían para ciudadanos dentro de determinados límites de edad, denunció Carlos Martín Valenzuela Navarro, activista con discapacidad visual originario del norte del estado: «Justamente, de eso se trata, de pedir desde la vía pacífica una explicación de qué se trata esto, porque algunos sí y otros no; qué criterios están manejando y si tenemos derecho a ese recurso. Ya es hora de que se hagan valer nuestros derechos».

Igualmente, Fausto Moisés Pérez Castro (cantautor y activista de los derechos humanos aquejado de una discapacidad neuromotora), nativo de Culiacán, calificó como crítica la carencia de programas gubernamentales enfocados especialmente para los adultos con discapacidad: «A los adultos mayores ya les cumplieron, les pagaron al doble su pensión. Mucha gente anda encantada, hay que darles dinero, y el Gobierno está viendo de dónde saca para dárselos».

De esta manera, Brenda Látigo, presidenta de Paso Firme IAP, llamó a la población de personas con discapacidad a la información emitida por las autoridades en materia de apoyos: «Es muy importante, pero triste el no saber el porcentaje de personas con discapacidad que hay. Se supone que solo a un millón de personas con discapacidad se les dará el recurso, de los 0 a los 29 años, y de preferencia indígenas. Tuve en mis manos el documento donde se especificaba esto de la Secretaría del Bienestar».

Asimismo, Brenda Látigo sostuvo que el apoyo será para personas de bajos recursos. Sin embargo, llamó a las autoridades a permanecer vigilantes de que las personas que serán beneficiadas en realidad vivan en precariedad:

«Se supone que el 80 por ciento de las personas con discapacidad viven en pobreza. Nos hemos percatado de que no se realizó un estudio socioeconómico, ya que de igual manera llegó el recurso a quien tiene la posibilidad económica como a quien no. El porcentaje nacional de personas con discapacidad a quienes les llegó, como a los que no les llegó, jamás lo sabremos, y eso también puede prestarse a fraude, porque no hay una manera sobre cómo trasparentar eso».

Los activistas Brenda Látigo, Carlos Valenzuela y Moisés Pérez llaman a los distintos niveles de la Administración a no desatender a las personas con discapacidad. Foto: EL DEBATE

Reglas de operación

En este sentido, Jaime Montes Salas, representante del Gobierno federal y delegado de los Programas para el Desarrollo en Sinaloa, explicó que el programa social funcionará únicamente para personas de los 0 a los 29 años con algún grado de discapacidad.

Así, explicó que censaron a todas las personas con discapacidad, para saber a cuánto asciende este universo, pero no a todos les llegará:

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que conforme se vaya recuperando el país, habría que recortar del presupuesto cosas que no urjan tanto y que pueden seguir de manera autónoma las actividades, y de ahí se obtendrán recursos para aumentar el número de personas con discapacidad beneficiadas».

Especificó que inicialmente se contemplaron un millón de personas con discapacidad; no obstante, las cifras que se tenían no correspondieron con la realidad: «Resulta que tenemos casi tres millones de personas con discapacidad. De acuerdo con las reglas de operación, dijeron que apenas atendiendo a personas con discapacidad de los 0 a los 29 años se cumple con la meta».

Uno de los objetivos es que las personas con discapacidad más jóvenes —de acuerdo con Montes Salas— tengan acceso a mejores condiciones de vida: «En las localidades donde hay más del 40 por ciento de población indígena, ahí se le dio prioridad, ahí sí, siendo personas con discapacidad e indígenas, ahí se les dio el apoyo, independientemente de la edad».

El delegado pronunció que «nunca se había dado tanto apoyo para las personas con discapacidad».

Es un derecho que abandonó el Gobierno anterior toda la vida. No alcanzamos a cubrir con el presupuesto todas las necesidades y tenemos que irnos a las prioridades, son aquellas que están abajo de la línea de la pobreza».

Finalmente, el funcionario federal recordó que en las áreas donde sí son apoyos universales corresponde a adultos mayores y jóvenes estudiantes.

AMLO pide medio billón para lucha contra la pobreza

El proyecto del Presupuesto de Egresos 2020 está marcado por la consigna primero los pobres. El monto de los programas para superar la pobreza sumarán 470 mil 626 millones de pesos el próximo año, cifra que representa 41 por ciento del gasto total destinado a protección social, cuyo objetivo es reducir el riesgo y la vulnerabilidad social y económica de la población.

Muchos de estos programas propuestos para el próximo año son nuevos o vinieron a sustituir otros que se eliminaron, como es el caso de Prospera, el más destacado de la Administración anterior para el apoyo a quienes menos tienen, por lo que es difícil su comparación con los montos ejercidos este año.

Sin embargo, los recursos de los programas que se mantienen con el mismo nombre reportarán importantes incrementos el próximo año, de ser ratificados por el Congreso. Por ejemplo, los tres principales contra la pobreza que maneja la Secretaría del Bienestar y cuatro que administra Educación sumarán 192.8 mil millones de pesos en 2020, cifra 33 por ciento mayor a los 145 mil millones aprobados para este año.

El Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente suma 11.6 mil millones de pesos, 66 por ciento más que los 7 mil millones asignados este año. (Con información de Agencia El Universal).

Anuncian pensión para las personas con discapacidad

El 11 de febrero del 2019, la Secretaría del Bienestar reveló un programa de apoyo a niñas, niños y adolescentes, así como a jóvenes (de los 0 a los 29 años) que tengan discapacidad permanente y, en el caso de la población indígena, de los 0 a los 64 años.

La premisa oficial del Gobierno de México es, presumiblemente, «refrendar su compromiso firme para eliminar las barreras de exclusión, discriminación y racismo que enfrentan millones de mexicanos y que no les permiten ejercer plenamente sus derechos económicos y sociales».

El monto del apoyo equivaldría a 2550 pesos que serían entregados bimestralmente. La meta de la población a atender es un millón de personas con discapacidad.

«El apoyo económico se entregará de manera directa y sin intermediarios, según determina la instancia, mediante el uso de una tarjeta bancaria», manifiesta la página web de la Secretaría del Bienestar.