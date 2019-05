Reforma laboral da beneficio a trabajadores y empresas

Los Mochis, Sinaloa.- Con la reestructuración de la reforma laboral se beneficia tanto a trabajadores como a empresas, ya que tiene tres cambios importantes en los aspectos de procedimiento, sindicalismo y en las obligaciones del patrón.

Entrevistada en el marco de la Semana de la Contaduría Pública 2019, que se realizó en el Centro de Innovación y Cultura (CIE) los días 22, 23 y 24, la socia de MSN Consultores, S. C. y contadora pública Karla Arae Rojas Quezada, señaló que la recién aprobada y restructurada reforma educativa beneficiará a los trabajadores en poder elegir el sindicato que él quiera estar, por lo que el jefe tendrá que lidiar con distintos sindicatos aunque la empresa tenga un contrato sindical con el que tenga representatividad.

Esto permitirá al trabajador a tener libertad de escoger a que asociación desea estar para que defienda sus intereses y derechos laborales.

Centros de conciliación

Rojas Quezada señaló que se eliminan las juntas de conciliación y arbitraje y se crean tribunales que se convierten en nuevos centros de conciliación , los cuales permitirá a las empresas enterarse cuando un trabajador la demande, ya que será obligatorio pasar por esta etapa antes de proceder a una demanda. “Se agotará esa etapa antes de poder demandar puesto que hoy en día hay empresas que ya perdieron juicios y no sabían que estaban en uno, primero al agotar la etapa de conciliación nos permite que el patrón se dé cuenta de que tiene demandas en espera”.

La especialista y contadora pública señaló que esta etapa de conciliación concibe un procedimiento conciliatorio previo el cual permitirá que los casos de demanda no sean tan largos, así como desechar las demandas sin sustento al solicitar obligatoriamente pruebas al demandante. “Hoy en día para la empresa en las ventajas son el procedimiento, ya que no van a poder demandarla sin que se den cuenta y también un trabajador al momento de la demanda deben presentar las pruebas, por lo que el trabajador ya no podrá mentir como lo hacían anteriormente”.

Implementará protocolos en los temas de discriminación, trabajos forzados y trabajos infantiles, en donde se busca prevenir, corregir y proteger a los empleados de estos actos.