Reforzarán operativos en campos agrícolas para evitar robo en la cosecha

Los Mochis, Sinaloa.- Con la finalidad de disminuir y evitar en medida de lo posible el robo de granos en las cosechas, principalmente de maíz, el municipio reforzará los operativos de vigilancia tanto en los campos agrícolas como en los caminos por donde trasladan el producto.

Juan Fierro Gaxiola, secretario del Ayuntamiento, indicó que esta estrategia es a petición de los mismos productores agrícolas y para ello se están coordinando con autoridades policiacas de los diferentes niveles de Gobierno.

“Tenemos como prioridad realizar operativos en las zonas rurales sin descuidar el área urbana, se harán los operativos de vigilancia ante el inicio de las cosechas, la semana pasada nos reunimos con los representantes de la Asociación de Agricultores Río Fuerte Sur (AARFS) y con ellos ya se recogieron las necesidades e inquietudes de estos productores”, señaló.

Cuestionado sobre si se tienen detectadas zonas como puntos de mayor conflicto en donde pudieran reforzar aún más las estrategias de vigilancia, el funcionario municipal dijo que no hay un punto así, al menos, no en este momento pues no se han generalizado las cosechas.

Sin embargo, añadió que se efectúan los operativos de manera preventiva, por lo que los productores pueden acudir a sus predios de manera tranquila y con la confianza de que las autoridades políticas están realizando sus operativos.