Refuerzan la vigilancia en el Pueblo Mágico, El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- Después del enfrentamiento que sostuvieron militares y agentes municipales contra un grupo armado que baleó las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Fuerte la noche de antier, poco a poco se restableció el orden, pero se reforzó con más presencia de soldados en el pueblo mágico.

De acuerdo con la información, se registraron dos tiroteos, tal y como reportó ELDEBATE el 17 de octubre [información disponible en el enlace http://bit.ly/2Mv27ew].

También en la reunión del Gabinete de Seguridad realizada en Culiacán se contó el hecho de El Fuerte relacionado con los acontecimientos de la capital sinaloense.

En el vecino municipio no se pudo obtener la opinión de la alcaldesa Nubia Ramos, solo informaron que se encontraba en Culiacán.

Se habló de que no hubo bajas, ni de los castrenses ni de los elementos municipales; tampoco de los sujetos que dispararon contra las fuerzas del orden: «Estamos a la expectativa, y seguiremos así, con todas las medidas posibles de seguridad», dijo un agente de la corporación. Trascendió que en el lugar de la balacera quedaron granadas de fragmentación, pero fueron aseguradas por los militares.

El Ejército mexicano resguarda las instalaciones de la aeropista de El Fuerte, donde permanece la Guardia Nacional.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas en relación con el enfrentamiento.

Juan Guerrero Martínez, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Choix, comentó que estuvieron sin novedad durante el jueves: «Nosotros estuvimos trabajando de manera normal en los recorridos de vigilancia, tanto en la cabecera municipal, como los alrededores», dijo el jefe policial.

Incluso, mencionó que hubo coordinación con los elementos de la Guardia Nacional y militares en los recorridos de seguridad en el alteño municipio.

Evidencias

En un recorrido realizado por reporteros de EL DEBATE se pudo constatar huellas de los eventos ocurridos la tarde del 17 de octubre: en la carretera Los Mochis-El Fuerte, frente a las instalaciones de Seguridad Pública de El Fuerte, había rastros de vehículos que derraparon sobre la vialidad, así como señales derruidas y grietas provocadas por impactos de balas en el edificio que alberga a las fuerzas del orden fortenses.

Igualmente, en el sitio donde se encuentran apostados los elementos de la Guardia Nacional, en el aeródromo de El Fuerte, fueron detectadas balas de grueso calibre sin percutir y múltiples fragmentos de cristales. Anteriormente, el operativo de las fuerzas militares se hizo constar por la vialidad al recorrer entre Los Mochis y El Fuerte, donde grupos de hasta seis vehículos blindados realizaron rondines de seguridad en las sindicaturas fortenses desde tempranas horas, como se vio en el poblado de Sibirijoa, cercano a San Blas.

Edificio de Seguridad Pública ven El Fuerte, con marcas de bala por los acontecimientos del pasado jueves.

Asimismo, se intentó dialogar con los representantes del Ayuntamiento de El Fuerte; sin embargo, la presidenta municipal Nubia Ramos Carbajal no accedió a la solicitud de entrevista de los reporteros de esta casa editorial.

Igualmente, José Francisco Villegas López, director de Seguridad Pública en El Fuerte, declaró que estaba en medio de una reunión.

En Ahome no se presentan hechos de alto impacto: Fierro

«A pesar de las movilizaciones que se dieron en las entradas del municipio de Ahome la noche del jueves, específicamente en Juan José Ríos y en los cerros de Barobampo, así como los supuestos despojos de unidades en el punto conocido como Lienzo Charro, la realidad es que no se tuvo registro de hechos de alto impacto que pusiera en riesgo la integridad de la ciudadanía», declaró Juan Francisco Fierro Gaxiola.

El secretario del Ayuntamiento sostuvo que en todo momento se tuvo garantizada la seguridad de la ciudadanía, aun cuando no hubo necesidad de implementar un operativo mayor al que —dijo— ya se tiene.

Cuestionado si pudieran replegarse las fuerzas policiales en este municipio, tal como ha sucedido en la capital del estado, expresó que las corporaciones están operando con normalidad, anteponiendo la seguridad preventiva: «Ahorita, como les digo, el municipio no está en alerta, está seguro, está tranquilo; ahorita no hay repliegue de más elementos. No podría darte una opinión de una instrucción que no fue girada por mi persona de funciones que no son facultades del municipio. No puedo opinar al respecto».

Asimismo, aseguró que las condiciones de seguridad del municipio son buenas, tan es así que no prevé que pudieran entrar grupos armados: «No, está garantizada la seguridad».

Sobre su participación en la emboscada a militares en el municipio de El Fuerte, Fierro Gaxiola confirmó que elementos municipales acudieron al lugar en apoyo, controlando de manera casi inmediata la situación.